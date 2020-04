Anticipazione Una Vita, Telmo ingannato: che fine fa Ursula

Una Vita anticipazioni italiane aprile 2020: Telmo costretto a lasciare Acacias, che fine fa Ursula?

Nel corso delle prossime puntate italiane di Una Vita vedremo Telmo ormai senza speranze. L’ex prete di Acacias è, purtroppo, stato ingannato da chi credeva fosse suo amico. Padre Bartolomè, alleatosi con il Priore Espineira e Samuel, ha scelto di tendergli una trappola davvero inaspettata. Infatti, Telmo non si sarebbe mai aspettato di ricevere una simile pugnalata. Ma ormai il gioco è stato fatto e Lucia sembra non voler avere più nulla a che fare con il suo amato. I due innamorati stavano organizzando il loro matrimonio e sognando un futuro insieme. Ed ecco che, ancora una volta, l’eredità della Alvarado è riuscita a causare problemi. Lucia è convinta che Telmo si sia preso gioco di lei, in quanto tutte le prove sembrano appunto provare questo. Ma noi sappiamo bene che l’ex prete di Acacias non sarebbe mai stato capace di compiere un gesto simile, in quanto non è per nulla interessato al denaro. Eppure la Alvarado sceglie di lasciare il ricco quartiere, ma che fine fa Ursula?

Anticipazioni Una Vita puntate italiane: Ursula cerca di far riappacificare Telmo e Lucia

Se non fosse stato per Telmo, probabilmente Ursula avrebbe perso la vita tra le vie di Acacias, senza cibo e dimora. A darle conforto e un tetto sotto cui vivere ci ha pensato, appunto, l’ex sacerdote. La Dicenta ha iniziato così a vivere insieme a Telmo, a cui ha sempre dimostrato fedeltà e gratitudine. L’ex istitutrice di Cayetana è stata così costretta a vestire i panni di una domestica e ora potrebbe ritrovarsi nuovamente senza una casa. Ursula cerca, intanto, di far ragionare Lucia, al fine di permetterle di chiarire con Telmo. A nulla servono le parole della Dicenta, la quale deve ora salutare l’ex prete.

Una Vita prossime puntate: Ursula viene accolta da Lucia e diventa istitutrice di Mateo

Telmo è nei guai e dalle anticipazioni sappiamo che è costretto a lasciare Acacias. Dopo il salto temporale di dieci anni, scopriremo che Ursula è riuscita a trovare una casa in cui vivere, grazie a Lucia. La Alvarado non abbandona la Dicenta e decide di farla diventare l’istitutrice di Mateo, suo figlio. Ben presto, Ursula può anche riabbracciare Telmo!