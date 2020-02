Anticipazione Una Vita: Lucia confessa il suo segreto a Ursula

Una Vita anticipazioni: Lucia e Telmo si separano, per poi ritrovarsi dopo il salto temporale

Un amore tormentato quello che c’è tra Telmo e Lucia e le anticipazioni di Una Vita non sono proprio rosee su questa coppia. Nel corso delle prossime puntate, li vedremo finalmente coronare un sogno, annunciando a tutto il quartiere la loro relazione. Dopo aver abbandonato Samuel sull’altare, la Alvarado decide di convolare a nozze con Telmo, il quale ormai non è più un prete. Finalmente, i due innamorati possono vivere la loro storia d’amore, ma ecco che accade qualcosa di inaspettato. Come vi abbiamo già anticipato, l’ex sacerdote si ritrova costretta ad abbandonare il quartiere di Acacias, in quanto viene accusato ingiustamente di furto. I soldi dei Marchesi di Valmez spariscono e la colpa ricade inevitabilmente su Telmo. Ed è così che si conclude la relazione dei due protagonisti della nota soap. Avviene, subito dopo, un salto temporale di ben dieci anni, attraverso cui Lucia e Telmo si ritrovano.

Trame Una Vita, Mateo è il figlio di Lucia e Telmo: Ursula viene a conoscenza della verità

Telmo, dopo essere stato incastrato, riesce a tornare ad Acacias. Sono passati dieci anni e Lucia ha un figlio, Mateo, e un marito, Eduardo. Il suo matrimonio non è per nulla felice, anzi. Colui che ha sposato si rivela essere una persona crudele. Nel frattempo, l’ex prete inizia a pensare che il piccolo Mateo sia suo figlio, in quanto gli anni corrispondono alla fine della sua storia con la Alvarado. Quest’ultima nega, ma poi confessa il grande segreto a Ursula. Per tutto questo tempo, Lucia ha tenuto nascosto un dettaglio molto importante della sua nuova vita insieme a Eduardo: il bambino è figlio di Telmo! Infatti, prima che della fuga dell’ex prete dal quartiere, i due avevano trascorso una notte di passione insieme.

Acacias prossime puntate: Ursula cerca di riportare la serenità tra Lucia e Telmo

Nonostante abbia qualche sospetto, Telmo non conosce la verità. A scoprire questo importante segreto è Ursula, diventata nel frattempo l’istitutrice del piccolo Mateo. Lucia chiede consiglio alla Dicenta su come procedere e quest’ultima le consiglia di svelare la verità a Telmo. Infatti, vedremo Ursula spingere i due innamorati l’uno tra le braccia dell’altra.