Anticipazioni Una Vita: Santiago fa un passo indietro con Felipe per Marcia

Nelle prossime puntate in onda in Italia, la Sampaio finisce dietro le sbarre e i due rivali si ritrovano a dover unire le loro forze per salvarla

Marcia finisce in carcere nelle prossime puntate di Una Vita. Dopo la morte di Ursula, la Sampaio viene arrestata dal commissario Mendez e Santiago non può fare niente per impedirlo. L’uomo inizia a dubitare che dietro l’arresto dell’ex domestica brasiliana ci sia lo zampino di Genoveva. Pertanto, decide di andare a chiederle spiegazioni. Intanto, Felipe è chiaramente preoccupato per la sua amata e affronta, ancora una volta, Santiago. La conversazione tra i due è abbastanza tranquilla, in quanto entrambi ora pensano al bene di Marcia. Scendendo nel dettaglio, Felipe si offre di difendere la Sampaio durante il processo. Inaspettatamente, Santiago fa un passo indietro con il suo rivale e accetta la sua proposta.

L’Alvarez Hermoso diventa così l’avvocato di Marcia. Interrompe l’interrogatorio della Sampaio e annuncia che sarà lui a difenderla in tribunale. Santiago si ritrova costretto ad accettare questa situazione, poiché è disposto a tutto pur di far tornare in libertà Marcia. Quest’ultima viene arrestata da Mendez proprio nel momento in cui sta lasciando Acacias. Insieme a Santiago, decide di iniziare una nuova vita a Cuba. Qualche tempo fa, il Becerra ha proposto alla Sampaio di fare questo grande passo. Non appena hanno i biglietti per la partenza tra le mani, decidono di lasciare Acacias.

Ursula muore, Una Vita anticipazioni: perché Marcia viene arrestata

Il commissario Mendez, non appena scopre che Santiago e Marcia stanno partendo, decide di agire. Ma perché la Sampaio finisce in manette? Le anticipazioni segnalano che Ursula, prima della sua morte, mette in atto un piano. La Dicenta, dopo le numerose minacce, è consapevole del fatto che Genoveva stia per ucciderla. Inaspettatamente decide di far passare la Sampaio come l’autrice dell’omicidio. Questo, però, avvicina ancora di più Marcia e Felipe. Infatti, la Salmeron resta molto male quando vede l’avvocato più interessato a difendere l’ex domestica che alla sua gravidanza.

Genoveva ha avuto la conferma: è incinta. Ma le anticipazioni segnalano che il bambino non è di Felipe! Quest’ultimo non è ovviamente a conoscenza della verità. Nonostante ciò, non mostra alcuna felicità per la gravidanza, soprattutto ora che Marcia si trova dietro le sbarre.

La morte di Ursula non genera il risultato sperato dalla Salmeron. Sebbene abbia eliminato una grande nemica, deve comunque prestare attenzione al fatto che Felipe è sempre più legato a Marcia. La Sampaio non esce di scena proprio perché viene accusata di aver ucciso Ursula.

Questo rappresenta per Genoveva un grosso problema!