Anticipazione Una Vita: Ursula muore e Marcia viene arrestata: il piano

La Sampaio sta per lasciare Acacias, tanto che dice addio a Felipe, ma Mendez decide di fermarla e portarla in prigione

Nelle prossime puntate di Una Vita Marcia è pronta a lasciare Acacias e così anche Felipe. La Sampaio, però, non sa che sta per essere arrestata! Una svolta inaspettata, che vede la giovane brasiliana dietro le sbarre, in una cella. Il tutto accade proprio nel momento in cui lei e Santiago stanno per lasciare il ricco quartiere spagnolo. La coppia ha intenzione di cambiare vita e iniziarne una nuova a Cuba. Questo è il desiderio che sin da subito ha dimostrato di avere Santiago. Più volte, l’uomo ha cercato delle soluzioni che potessero aiutarlo a raccogliere il denaro necessario per i biglietti. Genoveva gli ha negato il suo aiuto e così ha dovuto provvedersi da solo.

Ma ecco che Ursula viene trovata morta! Ebbene sì, a breve i telespettatori italiani dovranno dire addio a uno dei personaggi più controversi della soap opera spagnola. A provocare la morte di Ursula è, ovviamente, Genoveva! Quest’ultima porta avanti la sua lotta contro la Dicenta, uscendone da ‘vincitrice’. Convinta che ormai l’ex istitutrice possa esserle solo di intralcio, decide di eliminarla definitivamente e lo fa con l’aiuto di Santiago. Ursula ha scoperto la sua vera identità e sa della loro alleanza. Dunque, l’unico modo per farla tacere è ucciderla.

Questo è il pensiero con cui Genoveva riesce a coinvolgere Santiago nel suo piano. I due non sanno, però, che la Dicenta è consapevole che sta per morire. Inaspettatamente, Ursula decide di far passare per colpevole del suo omicidio Marcia. Infatti, inserisce un fazzoletto di quest’ultima nella sua giacca. Ed ecco che dopo la sua morte, Mendez inizia a indagare e decide subito di interrogare Genoveva. Nel frattempo, Marcia chiede a Santiago un favore: poter andare a salutare Felipe, in quanto ha qualcosa di importante da dirgli.

Santiago accetta e così Marcia e Felipe si dicono addio. Il commissario Mendez, però, scopre che la Sampaio e suo marito stanno fuggendo a Cuba. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, prima che possano compiere questo passo, Mendez arresta Marcia. Così, l’ex domestica dell’Alvarez Hermoso finisce in prigione, senza poter fare nulla. Sin da subito, Felipe decide di proporsi come avvocato di Marcia nel processo e Santiago si dichiara d’accordo.

Pertanto, l’Alvarez Hermoso interrompe l’interrogatorio della sua amata annunciando che sarà lui il suo avvocato. Tutto sembra andare come Genoveva vorrebbe, in realtà non è così. L’arresto fa sì che Marcia non parta. Inoltre, questa situazione sembra riavvicinare Felipe a lei.