Anticipazioni Una Vita, Lucia malata: il medico le dà una terribile notizia

Una Vita anticipazioni, Lucia gravemente malata: la Alvarado fa una scoperta inaspettata

Brutte notizie per Lucia, nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni vedono, infatti, la cugina di Celia gravemente malata, ma prima facciamo il punto della situazione. Ciò avviene durante la quinta stagione della nota soap spagnola, esattamente dopo il salto temporale di dieci anni. Tutto ad Acacias sembra essere cambiato. In particolare modo, non vedremo più Lucia contesa da Telmo e Samuel. Entrambi tornano nel quartiere, ma con obbiettivi diversi. Mentre il prete è ancora disposto a tutto pur di conquistare il cuore della Alvarado, l’Alday ha definitivamente voltato pagina con sua moglie Genoveva. Questa volta, però, Telmo si ritrova a lottare contro Eduardo, l’uomo con cui è sposata Lucia. Non solo, l’ormai ex sacerdote conoscere Mateo, il bambino che la Alvarado dichiara essere figlio suo e di Eduardo. Come vi abbiamo già anticipato, su questo punto, Telmo inizia ad avere qualche sospetto: Mateo potrebbe essere in realtà suo figlio. Nonostante Lucia dimostri di non essere felice insieme a suo marito, respinge più volte Telmo, che però non si rassegna.

Anticipazioni Una Vita: Telmo e Lucia avviano una tresca clandestina

Anche Samuel nota come Lucia sia davvero infelice insieme a Eduardo e avverte immediatamente Telmo. Quest’ultimo, pronto a tutto pur di salvare la sua amata, cerca più volte di intromettersi in questo matrimonio. Finalmente la Alvarado cede e inizia una vera e propria tresca clandestina con Telmo. I due si vedono di nascosto e tra loro scoppia inevitabilmente la passione. Ma ecco che Eduardo scopre il tradimento della moglie e non reagisce affatto bene. Di fronte alle forti accuse del marito, Lucia perde i sensi e viene ricoverata in ospedale.

Anticipazione Una Vita, Lucia ricoverata in ospedale: la Alvarado rischia di morire

C’è un lieto fine per Telmo e Lucia? Ebbene le anticipazioni annunciano che l’ex prete va a trovare la sua amata in ospedale e le promette che troverà un modo per fuggire insieme. Nel frattempo, però, il medico dà alla Alvarado una notizia davvero inaspettata: soffre di una grave malattia cardiaca che potrebbe portarla alla morte in qualsiasi momento.