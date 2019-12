Anticipazione Una Vita, Lucia tradisce suo marito: nuova tresca clandestina

Una Vita anticipazioni: Lucia sposata con Eduardo, Telmo e Samuel tornano ad Acacias

Le anticipazioni di Una Vita vedono Lucia avviare una vera e propria tresca clandestina, nelle prossime puntate in onda in Italia. La cugina di Celia si ritrova a tradire suo marito Eduardo, poiché non ha mai smesso di amare Telmo. Ciò accade dopo il salto temporale di 10 anni. Trascorso tutto questo tempo, non ritroveremo più Lucia contesa da Telmo e Samuel. I telespettatori crederanno di vedere finalmente il lieto fine tra il prete e la Alvarado quando i due annunciano di essere pronti a convolare a nozze. Dopo aver abbandonato Samuel sull’altare, Lucia decide di iniziare una relazione con Telmo, il quale intanto ha abbandonato i suoi abiti sacerdotali. Questo, però, evidentemente non basta per permettere alla coppia di vivere serenamente il loro amore. Infatti, dopo il salto temporale, ritroveremo Lucia sposata con Eduardo, che si rivela essere un uomo violento e aggressivo. Inoltre, la Alvarado è in compagnia di suo figlio Mateo. Telmo non può non iniziare a dubitare: il bambino è in realtà suo figlio?

Anticipazione Una Vita: Lucia cede e inizia a tradire suo marito con Telmo

Mentre Samuel torna ad Acacias con sua moglie Genoveva, Telmo continua a dimostrare il suo amore a Lucia. Quest’ultima, però, rifiuta più volte l’ex prete, facendogli presente che ora è una donna sposata. Ma dalle anticipazioni sappiamo che la Alvarado, in realtà, non sta vivendo un matrimonio felice. A notarlo è anche Samuel, il quale avverte Telmo. Quest’ultimo decide di restare ad Acacias, proprio per mettere nuovamente in salvo Lucia. Ed ecco che la cugina di Celia non riesce più a nascondere l’amore che prova nei confronti di Telmo, con cui avvia una tresca clandestina.

Anticipazioni Una Vita, Lucia e Telmo: gli incontri segreti tra i due amanti

Lucia tradisce Eduardo e incontra segretamente Telmo. La cugina di Celia non può più nascondere i suoi sentimenti e gli incontri segreti con l’ex prete diventano sempre più frequenti. La Alvarado deve, però, stare molto attenta. Infatti, suo marito non tarda a scoprire quanto sta accadendo. Dunque, non mancheranno i colpi di scena nelle prossime puntate della nota soap spagnola anche dopo il salto temporale!