Anticipazione Una Vita: Lucia e Telmo annunciano il loro matrimonio

Una Vita anticipazioni: dopo tanti problemi, Lucia e Telmo si ritrovano

Le anticipazioni di Una Vita vedono Lucia e Telmo annunciare il loro matrimonio. La lieta notizia arriva dopo non pochi colpi di scena. Prima di arrivare a questo magico momento, il prete si ritrova a vivere delle situazioni molto difficili. Scendendo nel dettaglio, innanzitutto il sacerdote trova morto Frate Guillermo. Tutti i sospetti sull’omicidio finiscono inevitabilmente su Ursula, la quale però questa volta risulta essere innocente. Non solo, Lucia abbandona Samuel sull’altare! Nel corso delle prossime puntate vedremo la Alvarado accettare la proposta di matrimonio dell’Alday, con il consenso di Celia e Felipe. I due, dopo aver organizzato le nozze, arrivano in chiesa e qui avviene il colpo di scena. Come vi abbiamo già anticipato, Telmo si libera degli abiti sacerdotali per mettere in salvo Lucia. Ricordiamo, infatti, che il prete ha sempre dimostrato di tenerci molto alla Alvarado e di non voler far finire la sua grande eredità nelle mani del gioielliere. Questa volta Telmo riesce davvero a sorprendere Lucia!

Anticipazioni Una Vita: la proposta di Telmo a Lucia per dare in beneficenza la sua eredità

Dopo essersi liberato degli abiti sacerdotali, Telmo non ha più alcun motivo per tenere le distanze da Lucia. I due si riavvicinano piano piano, sebbene da lontano Felipe non guardi questa situazione in modo positivo. Chiaramente all’Alvarez Hermoso non piace vedere la cugina di sua moglie finire protagonista delle malelingue. Nonostante ciò, i due trascorrono comunque molto tempo insieme. Ed ecco che, dopo qualche altro imprevisto, Telmo riesce finalmente a riconquistare il cuore di Lucia, a cui fa anche un’importante proposta. Insieme, su idea del prete, decidono di fondare la Fondazione Marqués de Válmez, che servirà a dare in beneficenza l’eredità dei Marchesi di Valmez.

Anticipazione Una Vita: Telmo e Lucia annunciano il loro matrimonio, ma il sereno non dura

Viene organizzato il compleanno di Lucia, la quale decide di fare il suo importante annuncio. Innanzitutto, la Alvarado rivela a tutti di essere intenzionata a realizzare la Fondazione Marqués de Válmez. Dopo di che, insieme al prete, la ragazza annuncia a Celia e Felipe il loro matrimonio. Ebbene Telmo e Lucia sono pronti a diventare marito e moglie, ma bisogna fare molta attenzione a questo punto. Infatti, le anticipazioni non danno buone notizie sulla coppia!