Anticipazioni Una Vita, Felipe distrutto da Genoveva: la promessa a Marcia

In vista grossi problemi per Felipe nelle prossime puntate di Una Vita. L’avvocato non riesce a rispondere efficacemente agli attacchi di Genoveva, che ormai si è alleata con Javier Velasco. Ma la Salmeron dimostra di avere un altro asso nella manica: i segreti di Laura le tornano utili. Infatti, la dark lady di Acacias 38 inizia a tenere sotto ricatto la domestica, che non può fare altro che testimoniare a sfavore di Felipe!

Ebbene sì, la cameriera si ritrova costretta a schierarsi contro l’Alvarez Hermoso. Il tutto accade in tribunale, quando l’avvocato e Mendez attendono con ansia il suo arrivo. Genoveva, dopo aver perso il bambino, giura vendetta nei confronti di Felipe e riesce a passare come una vittima di fronte al giudice. Ritiene l’Alvarez Hermoso il responsabile della sua perdita e così inizia una lunghissima guerra!

In tribunale, sono tutti in attesa dell’arrivo di Laura. Mendez e Felipe sono certi che la domestica sia dalla loro parte e che racconterà tutta la verità. Inaspettatamente, la giovane rilascia di fronte al giudice una dichiarazione che va a favore di Genoveva! Una volta usciti dal tribunale, Felipe va su tutte le furie e perde le staffe di fronte alla stampa.

Aggredisce Laura in pubblico, mentre Liberto e Ramon tentano di calmarlo. Ma niente sembra poter riportare la calma nella vita dell’avvocato, ormai disposto a tutto pur di farla pagare a Genoveva. Qualche giorno dopo, arriva la decisione del giudice: la Salmeron viene dichiarata innocente. E questo rappresenta un altro duro colpo per Felipe, che non riesce ad accettare tutto questo.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Mendez ricorda il momento in cui ha conosciuto per la prima volta Laura e capisce che Genoveva e Velasco la stanno tenendo sotto ricatto. Pertanto, cerca un confronto con lei, durante il quale le offre protezione.

Inizialmente Laura esita, ma alla fine nega al commissario che ci sia qualche pressione su di lei. Mendez deve trovare un modo per cercare di portare la cameriera a schierarsi dalla loro parte. Purtroppo, la ragazza sembra irremovibile.

Intanto, Felipe è distrutto dalle manipolazioni di Genoveva e si reca davanti alla tomba di Marcia. Qui non trattiene le lacrime e le fa una promessa: non smetterà di combattere finché non troverà giustizia.

Invece, al contrario, la Salmeron festeggia la sua prima vittoria in tribunale e lo fa in compagnia di Velasco. Consapevole dell’attrazione che quest’ultimo prova nei suoi confronti, inizia a sedurlo.

E così scatta un bacio passionale tra Genoveva e Velasco, che appaiono come gli alleati perfetti in questa lunga e dura guerra contro il povero Felipe.