Anticipazioni Una Vita dal 24 al 28 settembre: il ritorno di Ursula

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Ursula torna ad Acacias, Cayetana ha paura

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano Cayetana insistentemente chiede a Fabiana di rivelarle il nome del suo vero padre. La domestica, però, non vuole proseguire con questo discorso, rivelandole che è morto ormai da anni. Intanto, Ursula estorce altri soldi a Jaime Alday, con la promessa che non accadrà più e che presto gli darà le informazioni giuste per riabbracciare la figlia. Infatti, l’ex governante promette al ricco gioielliere che non appena tornerà dal viaggio che deve intraprendere gli rielerà finalmente l’identità di sua figlia. Nel quartiere si sparge la notizia del ritorno di Ursula ad Acacias 38, mentre Carmen insegna l’arte del ricamo a Casilda. Cayetana appare subito spaventata e chiede a Felipe e Mendez di sollecitare l’intervento della polizia. La dark lady di Acacias teme, infatti, che la sua ex governante possa vendicarsi. La Dicenta intanto riesce a confermare in commissariato di non essere lei la responsabile di tutti gli omicidi di cui è stata accusata e così viene rilasciata sotto cauzione.

Anticipazione Una Vita: gli affari di Antonito, la cerimonia per Elvira

Antonito riesce a convincere un uomo d’affari ad affidargli il suo denaro, promettendogli che frutteranno. Felipe inizia ad avere qualche sospetto su queste operazioni e vuole parlarne con Ramon. Nel frattempo, Lolita rivede Concha la sua anziana tata. La domestica è contenta di riabbracciare la donna ma resta sconvolta quando comprende che non si ricorda di lei. Intanto, Maria Luisa organizza un omaggio in memoria di Elvira. A questa cerimonia viene anche invitata Adela. Quest’ultima riesce a confortare Simon, raccontandogli tutto ciò che la Valverde gli aveva detto sulla loro storia d’amore.

Anticipazioni Una Vita: Leonor pubblico il libro di Tirso

Leonor decide di pubblicare la storia di Tirso in forma limitata, da vendere al chiosco di Fabiana e da mandare ad alcuni editori. Teresa riceve il libro del bambino dalla giovane Hidalgo e poi organizza una cena con Mauro. Antonito e Trini convincono Servante e le domestiche a fingere di essere i parenti di Concha, al fine di farle festeggiare il allegria il suo compleanno.