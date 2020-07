Anticipazioni Una Vita dal 12 al 18 luglio: il nuovo marito di Genoveva

Le anticipazioni di Una Vita, delle puntate in onda da domenica 12 a sabato 18 luglio 2020, annunciano che Genoveva torna ad Acacias, dopo aver giurato vendetta contro i vicini. La donna riappare nel ricco quartiere con uomo misterioso, Alfredo Bryce. Dopo di che, sorprende Ursula in casa sua e la caccia in malo modo. La Dicenta, di fronte alle domestiche, ammette di aver mentito e di non essere, in realtà, mai riuscita a trovare un impiego. A questo punto, Agustina decide di accoglierla in soffitta. Genoveva riunisce i vicini nel ristorante Nuovo Secolo, dove presenta loro suo marito Alfredo. Quest’ultimo mette poi sotto pressione Genoveva, a cui chiede di rispettare il loro accordo e organizza una colazione per conoscere meglio i vicini di Acacias 38. Felipe inizia a indagare sul rapporto dei due e dice alla donna di essere a conoscenza dell’esistenza di Cristobal.

Una Vita da domenica 12 a sabato 18 luglio 2020: Emilio arrestato, Cinta innamorata

Il ritorno di Genoveva ad Acacias, sposata con Alfredo, genera non pochi sospetti nel quartiere, visto che da poco ha perso Samuel. Felicia chiede a Emilio di tenere d’occhio un cliente, il quale potrebbe spacciare banconote false. Il ragazzo riconosce l’uomo: si tratta di Victoriano. José e Bellita chiedono ad Arantxa di controllare Cinta e di darle delle lezioni. Emilio si reca poi a casa della giovane e la mette in guardia su Victoriano. La cantante, però, sottovaluta il pericolo e si ritrova chiusa in automobile con l’uomo, che le fa delle avance. Bellita obbliga Cinta a prendere lezioni da Arantxa, ma lei non riesce a concentrarsi e a non pensare ad Emilio, che l’ha salvata dalle grinfie di Victoriano. José rivela a casa che Hipolito è stato rilasciato. La ragazza intende ora parlargli per tornare sul palco. Nel frattempo, Emilio esce dal carcere dopo essere stato arrestato per aver colpito Victoriano con un pugno sul volto. Il figlio di Felicia viene accolto come un eroe nel ricco quartiere spagnolo. Dopo la botta in testa, Marcelina inizia a comportarsi in modo strano e mostra un senso di antipatia nei confronti della Chiesa.

Anticipazioni prossima settimana Una Vita: Antonito incolpa Ramon, Susana intuisce la verità

Ramon cerca di trovare una soluzione per salvare Antonito e consiglia a quest’ultimo di appellarsi a un articolo di legge, per evitare di arruolarsi. Per sostenere questa tesi, però, il Palacios deve fingersi invalido. Insieme a Lolita, Antonito pianifica la visita dell’ispettore dell’esercito. Ma un anello che porta Ramon rischia di rovinare tutto il piano. Susana sospetta che ci sia una storia d’amore tra Ramon e Carmen, la quale nega tutto. Dopo quanto accaduto, Antonito è convinto che, se partirà per la guerra, sarà solo colpa del padre. Non solo, il ragazzo non accetta la sua relazione con Carmen. Lolita cerca, intanto, di mediare tra i due, ma senza ottenere dei risultati. Vi segnaliamo che le puntate che andranno in onda domenica 12 e lunedì 13 luglio saranno le repliche della trama trasmessa sabato 11 luglio su Rete 4.