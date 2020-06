Una Vita anticipazioni dal 29 giugno al 4 luglio: Samuel muore

Nelle puntate di Una Vita in onda da lunedì 29 giugno a sabato 4 luglio 2020, Samuel cerca di trovare una soluzione per salvare la sua vita e quella di Genoveva. Così, chiede un prestito sia a Felipe che a Lucia. Nessuno dei due, però, tende la propria mano all’Alday. Intanto, la Alvarado è molto triste e spera che Telmo possa lasciare Acacias insieme a Mateo, per evitare che quest’ultimo stia insieme a Eduardo. A questo punto, Ursula le promette che farà di tutto pur di aiutarla. Ed ecco che improvvisamente Eduardo muore. Al suo funerale, Samuel approfitta della situazione e si introduce nella bottega di Lolita, dove ruba il denaro della colletta. Qualcuno, però, vede il gioielliere compiere questo brutto gesto. Usandolo come un diversivo, l’Alday appicca poi un incendio e cerca di fuggire con Genoveva. Cristobal, però, non permette loro di lasciare Acacias e punta una pistola contro la Salmeron. Purtroppo Samuel muore facendo da scudo a Genoveva! I vicini di Acacias sono sconvolti per quanto accaduto al gioielliere, tanto che iniziano a sentirsi in colpa per non aver aiutato l’Alday a fuggire da Acacias. In particolare, Liberto non riesce a superare la tragica morte di Samuel, sentendosi addirittura colpevole.

Anticipazioni Una Vita dal 29 giugno al 4 luglio 2020: il funerale di Samuel, Lucia sta morendo

Il Commissario Mendez chiede a Genoveva di testimoniare, per scoprire fare giustizia dopo la morte di Samuel. Le anticipazioni di Una Vita annunciano che il dottor Echevarria rivela a Telmo e Ursula che Lucia sta per morire. E mentre in portineria arriva una lettera indirizzata all’Alday, la gravità della malattia della Alvarado sconvolge non poco i vicini di Acacias 38, fortemente provati per quanto sta accadendo. Genoveva nutre un fortissimo senso di rancore nei confronti dei vicini e si chiude in casa con la salma del marito. Non solo, la Salmeron vieta a tutti di prendere parte alla veglia funebre. Dopo di che, Lucia in ospedale rivela a Mateo che presto lei non ci sarà più e gli confessa che Telmo è il suo vero padre. Quando torna dal cimitero, dopo aver assistito da sola alla sepoltura di Samuel, Genoveva giura vendetta contro tutti i vicini.

Una Vita anticipazioni future prossima settimana: Felipe delude Ramon, la scelta di Josè

Ramon chiede a Servante di consegnare a Felipe una lettera. Il Palacios, nonostante quanto accaduto nel quartiere, non ha intenzione di annullare la messa in ricordo di Celia e Trini, ma resta deluso dal rifiuto dell’Alvarez Hermoso. Intanto, Cinta non vuole esibirsi insieme a sua madre. Josè sceglie poi di tirarsi indietro e di non accompagnare Bellita all’evento, la quale si presenta con il chitarrista del locale. Lo spettacolo procede benissimo, ma qualcuno nel pubblico reclama la Dama del mistero.