Una Vita, Antonito: il piano di fuga per evitare la guerra, come va a finire

Antonito deve affrontare un duro momento, nelle prossime puntate di Una Vita. Come possiamo vedere in questa settimana, il giovane Palacios riceve una lettera, attraverso la quale viene chiamato a prendere parte alla Guerra del Rif. Sin da subito, il figlio di Ramon prova terrore solo a immaginare di partecipare a questo duro conflitto, che risulta come una vera e propria condanna a morte. Vedremo, pertanto, Antonito cercare una soluzione per riuscire a sfuggire da questo richiamo. Tutta la famiglia Palacios è con il fiato sospeso e Ramon tenta subito di aiutare il figlio. In particolare, il vedovo di Trini si affida ad alcune sue conoscenze affinché possa trovare uno stratagemma per non far partire Antonito. Quest’ultimo, intanto, ammette di non avere alcuna intenzione di mettere a rischio la sua vita in questo conflitto in Africa. Per tale motivo, inizia a pensare alla fuga! Il giovane vorrebbe lasciare il ricco quartiere spagnolo, facendo perdere le sue tracce. Chiaramente ha intenzione di portare con sé anche Lolita. Il motivo? Le mosse di Ramon sembrano non portare ad alcun risultato positivo.

Antonito e Lolita, il piano di fuga da Acacias: anticipazioni trame Una Vita

Ebbene sì, Antonito non ha alcuna intenzione di prendere parte alla Guerra del Rif. Ed ecco che propone a Lolita di fuggire insieme dalla Spagna. Il suo scopo è quello di raggiungere l’America, dove potrà incontrare alcune conoscenze che lo aiuteranno a nascondersi. Lolita, però, appare sin da subito abbastanza titubante di fronte a questo piano di fuga, tanto che cerca di trovare un’altra soluzione. Infatti, la giovane sembra non avere alcuna intenzione di scappare e lasciare Acacias, proprio ora che ha aperto la sua attività. Il piano di fuga di Antonito è, dunque, irrealizzabile. A cercare un modo per evitare questa partenza, ci pensa ovviamente Ramon, il quale decide addirittura di rimandare l’ufficializzazione della sua storia d’amore con Carmen.

Puntate italiane Una Vita, Ramon trova una soluzione per salvare Antonito ma vengono scoperti

Ramon trova un modo per aiutare Antonito: lui stesso finge di essere disabile di fronte al medico militare. Quest’ultimo, in questo modo, capisce che il ragazzo non può lasciare il quartiere di Acacias. Ma dalle anticipazioni sappiamo che questo piano funziona, ma solo in parte. Infatti, il medico si accorge quasi subito della menzogna. Inaspettatamente, ad aiutare Antonito ci pensa proprio Carmen! La domestica riesce a salvare il ragazzo da morte certa e dalla denuncia per corruzione. Non ci resta ora che attendere per scoprire come la donna mette in pratica il suo piano.