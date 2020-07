Anticipazioni Una Vita, Ramon e Carmen: è vero amore? Il grande passo

Le anticipazioni di Una Vita segnalano un’importante svolta per Ramon e Carmen. Nel corso delle prossime puntate italiane vedremo la domestica fortemente delusa dal comportamento del Palacios, tanto che decide di lasciare Acacias. Questa è una notizia che destabilizza non poco Ramon, il quale sceglie di seguire il suo cuore e di raggiungere così la sua amata. A questo punto, vedremo il vedovo di Trini confessare tutto il suo amore a Carmen. I due si ritrovano così a fare ritorno insieme nel ricco quartiere spagnolo, ma questa volta come una coppia. Sono diversi, però, gli ostacoli che ancora devono affrontare. Prima di rendere pubblica la sua relazione con la domestica, Ramon vorrebbe prima discuterne con Antonito. Ed ecco che proprio quando sta per rivelargli la notizia, il Palacios apprende che suo figlio è stato chiamato in guerra. Un momento inaspettato per Ramon, che preferisce attendere ancora prima di rendere noto il suo fidanzamento con Carmen. Questa scelta non può non turbare la domestica, la quale continua ad avere dei dubbi.

Ramon e Carmen, è amore vero: la coppia si sposa, anticipazioni italiane di Una Vita

Carmen teme che Ramon, in realtà, non voglia rendere nota la loro relazione. Ma con il tempo, vi anticipiamo, il Palacios riesce a dimostrare alla domestica tutto il suo amore, tanto che decidono di sposarsi! Dopo la morte di Trini, Ramon ritrova finalmente la felicità insieme a Carmen. Il matrimonio dei due innamorati viene celebrato nell’ostello di Fabiana e Servante. Con il denaro ricavato, i due proprietari dell’attività vorrebbero pagare i lavori di ristrutturazione della struttura. In questo modo, hanno l’opportunità di trasformare l’ostello in una location elegante, perfetta per celebrare il matrimonio di Ramon e Carmen. Finalmente arriva il giorno tanto atteso e ad aiutare la coppia a celebrare nel migliore dei modi le nozze ci pensano Antonito, Liberto, Servante e Jacinto. Susana, invece, realizza l’abito da sposa per Carmen.

Una Vita anticipazioni, il matrimonio di Ramon e Carmen: tra gli invitati anche la figlia di Trini

Ramon dimostra a Carmen di essere davvero innamorato di lei, tanto che le fa la proposta di matrimonio. Il giorno delle nozze arriva e tutto sembra andare come previsto. Prende parte all’evento anche Milagros, la bambina nata dall’amore di Ramon e Trini. La piccola, come vi abbiamo già rivelato, torna ad Acacias dopo ben dieci anni e durante il matrimonio appare serena e felice, sebbene inizialmente ci siano non pochi problemi tra loro.