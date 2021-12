Anticipazioni Una Vita: Camino torna, ma il pubblico resterà deluso

Camino e Maite hanno appena lasciato Acacias, dopo essersi ritrovate. Ebbene nelle prossime puntate di Una Vita si scoprirà che la giovane Pasamar ha fatto ritorno nel ricco quartiere spagnolo. Il pubblico, però, non assisterà a questo momento. Infatti, i telespettatori scopriranno solo in seguito che la ragazza è tornata per prendere parte al funerale di sua madre. Le anticipazioni annunciano la morte di Felicia, uccisa in modo misterioso. Facendo il punto della situazione, il tutto accade durante un piccolo salto temporale.

L’ex proprietaria del ristorante Nuovo Secolo sta vivendo finalmente un momento sereno. Non solo si è riappacificata con sua figlia Camino, ma ha anche sposato Marcos lontano da Acacias. I due decidono di festeggiare la loro unione con i vicini, organizzando un evento in casa Bacigalupe. La festa si conclude in malo modo, visto che senza invito Aurelio e Natalia Quesada si presentano nell’abitazione. Questo infastidisce non poco Marcos e crea tensione tra Anabel e Miguel.

Poco dopo, Genoveva confessa di aver ucciso Marcia e finisce in prigione. Proprio in questo momento, avviene un piccolo salto temporale. Durante il periodo che non viene mostrato al pubblico, avvengono diverse svolte ad Acacias. Innanzitutto si scopre che la Salmeron sta tentando di uscire dal carcere, usando qualche carta per lei vincente. Inoltre, José Miguel e Alodia tornano dall’Argentina e annunciano che Bellita è morta.

Ed ecco che i telespettatori scopriranno che Felicia ha perso la vita. A indagare sulla sua morte ci pensa Marcos, il quale si mette alla ricerca di indizi che potrebbero portarlo a scoprire l’identità dell’assassino che ha avvelenato sua moglie. Il Bacigalupe punta tutta la sua attenzione su Aurelio e Natalia, approdati nel quartiere proprio per ottenere vendetta sulla sua famiglia.

In realtà, i due fratelli Quesada non hanno ucciso Felicia. Ma prima di arrivare alla verità, si celebra il funerale di Felicia ad Acacias. Il pubblico scoprirà che Camino ha fatto ritorno nel quartiere per dire addio a sua madre. Purtroppo i telespettatori non avranno modo di rivederla, visto che ciò accade durante il salto temporale.

Il suo brevissimo ritorno viene solo raccontato dai vicini. Il pubblico non rivedrà più Camino e Maite ad Acacias. Le due stanno vivendo finalmente con serenità la loro storia d’amore a Parigi e non hanno alcuna intenzione di fare ritorno nel quartiere, dove hanno vissuto non pochi problemi.

Dunque, chi sogna di vederle nuovamente in scena, dovrà farsene una ragione. Intanto, sono tantissimi i telespettatori che hanno chiesto di realizzare uno spin-off sulla loro vita a Parigi.