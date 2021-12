Anticipazioni Una Vita: 5 cose che vedremo a gennaio 2022

Nelle puntate di Una Vita in onda a gennaio 2022 il pubblico assisterà a qualche uscita di scena e a delle importanti confessioni. Mentre Genoveva finisce in carcere, avviene un piccolo salto temporale. Dopo questo breve periodo, si scopre che Felicia è morta. Non solo, José Miguel rivela al quartiere che anche Bellita ha perso la vita. Intanto, continuano i problemi tra Quesada e Bacigalupe. Antonito e Lolita, invece, affrontano una profonda crisi.

Genoveva finisce in carcere, ma trova un modo per uscire

Santiago rivela a Felipe e Genoveva che li ha rapiti per far confessare loro l’omicidio di Marcia e si dichiara disposto a tutto pur di ottenere il suo obbiettivo. Intanto, i vicini commentano con preoccupazione il fatto che la coppia non è arrivata a Salamanca. Ed ecco che Santiago confessa all’avvocato che sua moglie era sotto processo per la morte della Sampaio. Non solo, inizia a torturarlo.

La Salmeron si ritrova costretta ad ascoltare con orrore le sofferenze di Felipe, senza poter fare nulla. Alla fine, non riuscendo più a sopportare tale situazione, Genoveva confessa di aver ucciso Marcia! Gli altri incappucciati svelano così la loro identità: sono Laura e Mendez. Erano tutti d’accordo per farla cadere in questa trappola.

Avviene un piccolo salto temporale e il pubblico ritroverà Genoveva in carcere, dove medita vendetta. Mendez scopre, intanto, che la Salmeron vuole incontrare Felipe. Fortunatamente riesce a evitare questo incontro, visto che si scopre in seguito che lei intendeva ucciderlo. Ed ecco che la dark lady scrive due lettere: una a suo marito e l’altra Sua Maestà. Genoveva chiede così il perdono al re.

Genoveva riesce nel suo intento e viene dichiarata innocente! Ad aiutarla ci pensa anche un arcivescovo. Felipe, durante la lettura della sentenza, sbrocca e finisce per trascorrere una notte in carcere.

Una Vita: Felicia muore, Anabel rivela la verità su Aurelio

Miguel non riesce a capire perché Anabel abbia troncato la loro relazione. La ragazza, però, non vuole rivelargli nulla e si rammarica con suo padre, il quale le promette che farà di tutto per allontanare i Quesada dalle loro vite. Poco dopo, i due giovani si riconciliano. Il Bacigalupe, felice di vedere sua figlia serena, comunica ad Aurelio che accetta le condizioni imposte da suo padre.

Ora deve, però, recarsi in Messico per firmare l’accordo con Salustiano. Prima lascia un numero di telefono a Soledad con un’istruzione ben precisa: se accade qualcosa con i Quesada deve chiamare. Dopo il salto temporale, torna a casa e si scopre che Felicia è morta. Invece, Anabel e Miguel si incontrano di nascosto in una pensione.

Marcos vuole risolvere il mistero sulla morte della moglie e inizia a indagare. Per lui diventa un’ossessione trovare l’assassino della sua amata. Invece, Natalia continua ad avvelenare il quartiere e minaccia Anabel, in quanto sa dei suoi incontri segreti con Miguel nella pensione. Soledad dimostra di essere sempre più legata al Bacigalupe, tanto che lo difende dagli attacchi di Susana.

Miguel chiede ad Anabel di sposarlo, ma lei rifiuta la proposta. Il giovane Olmedo inizia a impegnarsi con gli studi, tanto che si allontana involontariamente dalla ragazza. Aurelio non esita a infastidire entrambi quando si trovano insieme.

Finalmente, la giovane Bacigalupe rivela a Miguel la verità sul passato che condivide con i Quesada in Messico.

Lolita caccia di casa Antonito, Natalia non si ferma

Lolita riceve i risultati degli esami medici, ma non concludono nulla sulla sua malattia. A questo punto, decide di partire per Cabrahigo e Natalia sfrutta la situazione per avvicinarsi ad Antonito, il quale riceve un messaggio anonimo minaccioso. Dopo il salto temporale, la Casado decide di preparare una sorpresa per suo marito.

Quest’ultimo non arriva in tempo all’appuntamento per conversare con Natalia. La ragazza non si ferma e continua a sedurlo. Ramon, Lolita e Carmen trascorrono una giornata lontano da casa e la Quesada approfitta ancora della loro assenza. Si reca a casa di Antonito e si nota un uomo misterioso che li spia. Non solo, questo individuo li fotografa.

Infatti, ben presto, Lolita riceve delle foto che ritraggono suo marito in compagnia della Quesada, non in casa, ma per strada. La Casado decide, a questo punto, di cacciare via Antonito dalla loro abitazione.

Il giovane politico non può fare altro che accettare la richiesta di sua moglie. C’è dietro un ricattatore che cerca di mettere Antonito con le spalle al muro. Si scopre che in realtà è proprio Natalia ad aver organizzato tutto.

José Miguel annuncia la morte di Bellita, Rosina scopre la verità

José Miguel torna ad Acacias insieme ad Alodia con una triste notizia: Bellita è morta. Rosina ha dei sospetti sullo strano comportamento di José e Alodia, tanto che crede che i due abbiano una relazione segreta. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che il Dominguez decide di rivelare alla Rubio la verità su Bellita: è ancora viva, ma si sta nascondendo da uno stalker.

Gli Olmedo preparano la grande rapina

Sabina e Roberto proseguono i loro lavori in cantina e Miguel inizia a sospettare qualcosa. I due Olmedo temono che ci saranno delle ripercussioni sul nipote una volta che avranno completato la loro grande rapina e cercano delle soluzioni per evitare ciò.