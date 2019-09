Anticipazioni ultima puntata Matrimonio a prima vista: 2 coppie divorziano

Matrimonio a prima vista 2019 ultima puntata anticipazioni: chi divorzia e chi resta insieme

Matrimonio a prima vista 2019 volge al termine. Mercoledì 2 ottobre andrà in onda su Real Time l’ultima puntata del docu-reality. Stando alle prime anticipazioni trapelate sembra certo l’addio di due coppie. La prima è quella formata da Fulvio e Federica: dopo un contatto a letto finito male i due hanno abbandonato prima del tempo il programma. Fulvio, stanco dei pregiudizi della moglie, si è tolto la fede e ha scelto di non trascorrere in compagnia di Federica gli ultimi giorni messi a disposizione dalla produzione. Una decisione condivisa da Federica, che non è riuscita ad essere davvero se stessa in quattro settimane e non ha apprezzato i vari tentativi di approccio del marito.

Fulvio e Federico: è divorzio a Matrimonio a prima vista 2019

Come sottolineato dalla psicoterapeuta Nada, i pregiudizi di Federica hanno rovinato il rapporto con Fulvio. La giovane non ha fatto nulla per salvaguardare il matrimonio e alla fine Fulvio è letteralmente sbottato. Pronti a scegliere il divorzio anche Ambra e Marco. Pure in questo caso è tutta colpa della ragazza, che non è riuscita a lasciarsi andare. Ambra è rimasta bloccata per tutto il tempo, ferendo e non poco il marito, che le ha rivolto più di una dedica romantica e dei gesti affettuosi.

Luca e Cecilia pronti a restare insieme dopo il programma tv

Sembra invece diverso il destino di Luca e Cecilia. Secondo alcune indiscrezioni, i due resteranno uniti nonostante le ultime liti che hanno portato a vivere un momento di crisi dopo la luna di miele in Messico. In tutte le edizioni di Matrimonio a prima vista Italia solo una coppia è rimasta unita: quella formata da Francesca e Stefano.