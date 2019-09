Fulvio e Federica, volano sberle a letto: la coppia lascia il programma

Matrimonio a prima vista: Fulvio e Federica a letto ma qualcosa va storto

Punto di svolta, in negativo, per Fulvio e Federica a Matrimonio a prima vista 2019. I due hanno avuto un acceso litigio durante il weekend in Friuli con le altre coppie protagoniste del programma. Durante la notte Fulvio ha cercato un approccio fisico nei confronti di Federica ma quest’ultima si è negata. La ragazza ha rifilato una sonora cinquina al marito ed è scappata via. Federica ha trascorso la notte alla reception e il giorno dopo ha avuto una lunga discussione con Fulvio. Che, stanco del comportamento della sposa, ha scelto di togliersi la fede nuziale e chiudere prima del tempo questa relazione nata grazie al lavoro svolto dagli esperti del programma di Real Time.

Matrimonio a prima vista: Fulvio si toglie la fede nuziale

“Mentre dormivo ha provato a toccarmi il se….e ma gli ho dato una sberla”, ha raccontato Federica alle telecamere di Matrimonio a prima vista. “Non ho fatto neppure in tempo ad avvicinarmi che già mi è arrivato uno schiaffo. Non farmi passare per un molestatore”, ha replicato duramente Fulvio, che ha poi scelto di non trascorrere con Federica gli ultimi giorni insieme previsti dal format. “Se volevi portarmi a letto mi aspettavo un approccio diverso da te”, ha ribadito la giovane. “Mi hai sempre giudicato, hai messo un muro davanti a me fin dall’inizio”, ha invece puntualizzato Fulvio, definitivamente stanco della moglie.

Matrimonio a prima vista: l’esperta bacchetta Federica

Il comportamento di Federica ha colpito pure la psicoterapeuta di Matrimonio a prima vista. “Per quanto riguarda Fulvio e Federica ci troviamo di fronte ad una coppia dalle innumerevoli potenzialità, non manifestate. Questo a causa della rigidità della ragazza che rende tutto più freddo. Una coppia che appare non evolversi, ancora prigioniera delle dinamiche del primo incontro”, ha spiegato Nadia Loffredi.