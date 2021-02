Anticipazioni UeD: Riccardo si dichiara a Roberta, torna un volto discusso

Le anticipazioni della registrazione di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, di Uomini e Donne annunciano che ne sono accadute delle belle in studio. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, è arrivato il momento per Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua di avere un chiarimento. Il cavaliere proprio questa mattina ha chiamato la dama per dichiararle tutto ciò che sente e che fino ad ora non ha avuto il coraggio di dirle. Ma vedendola intraprendere una nuova conoscenza con un altro cavaliere, Alessandro, Riccardo ha deciso di fare un passo indietro. Il Guarnieri ha lasciato lo studio e Roberta l’ha seguito per chiarire. Quando sono rientrati, la dama ha spiegato che sono trascorsi quindici giorni dall’ultima volta che si sono visti. Nonostante ciò, si sono sentiti spesso.

La Di Padua ha ammesso che, al momento, non trova Riccardo passionale come due anni fa. Nel corso di questo confronto è intervenuta Maria De Filippi, che proprio durante questa registrazione ha messo in atto un piano per smascherare un altro cavaliere! La conduttrice ha proposto a Riccardo di fare la scelta e iniziare così una relazione con la Di Padua. Il Guarnieri, però, non si è lasciato convincere. Ha deciso che continuerà a sentire Roberta, ma per il momento non ha intenzione di lasciare il programma insieme a lei. Si sono seduti al centro dello studio anche Giancarlo e Angela. I due sono usciti insieme ieri sera e Alessandra non è riuscita a trattenere la sua rabbia.

La dama ha confessato che aveva prenotato una camera d’albergo per due giorni, per lei e Giancarlo. Per incontrare Angela, il cavaliere però ha dovuto lasciare sola Alessandra a cena. Dopo di che, l’uomo l’ha raggiunta più tardi in albergo. Di fronte a questo comportamento, la dama si è sentita abbastanza offesa e così ha deciso di mettere fine alla loro conoscenza. Sophie Codegoni, Matteo e Giorgio sono stati presenti in studio, ma non si è parlato di loro.

Durante la registrazione di ieri sono stati presentati i due nuovi tronisti, Giacomo e Massimiliano. Oggi sono scese per loro 14 ragazze. Proprio ieri, martedì 2 febbraio 2021, ha fatto il suo ritorno in studio Veronica Ursida. Secondo quanto riporta la pagina Instagram 'uominiedonneclassicoeover', c'è stato un confronto tra l'ex dama e Armando Incarnato. Nella puntata andata in onda oggi la Ursida è stata spesso citata.