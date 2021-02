UeD anticipazioni: De Filippi elabora un piano e smaschera un cavaliere

È avvenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne nel pomeriggio di giovedì 3 febbraio 2021. Le anticipazioni, riportate da Il Vicolo delle News, segnalano un colpo di scena. Maria De Filippi ha iniziato la puntata con Gemma Galgani, come accade solitamente. Questa volta, la conduttrice ha raccontato cosa sta accadendo tra la dama torinese e la sua nuova conoscenza, Maurizio. Non si tratta né del poeta, né del Guerci, bensì del signore con gli occhi azzurri, che frequenta anche la dama Maria. Gemma l’ha incontrato nella serata di ieri, subito dopo la registrazione. Il cavaliere si è recato a casa della Galgani e insieme hanno trascorso una bella serata. In studio, però, la dama ha ammesso di essere dispiaciuta, in quanto pare che l’uomo l’abbia rimproverata poiché non ha raccontato, nella registrazione del giorno prima, che lui stesso ha fatto fare un quadro da un suo amico pittore. Questo regalo rappresentava per lui la conoscenza con Gemma.

Sembra che l’intento dell’uomo fosse quello di sponsorizzare l’amico. Di fronte a questa situazione, la redazione ha iniziato ad avere non pochi sospetti. Pare che addirittura la De Filippi si sia particolarmente infastidita di fronte all’atteggiamento dell’uomo. Secondo i presenti in studio, a Maurizio non interesserebbe nulla di Gemma e avrebbe organizzato tutto ad arte per stare al centro dell’attenzione in puntata.

Non solo, il tutto avrebbe fatto capire che il cavaliere potrebbe essersi messo d’accordo con Maria. A questo punto, Tina Cipollari si è dichiarata pronta a prendersi la responsabilità di cacciare via dal programma Maurizio. Infatti, l’uomo non ha saputo dare una spiegazione sull’intera questione. Pare che abbia fatto “una figuraccia”. Sebbene si sia mostrata infastidita dalla cosa, la padrona di casa ha deciso di farlo uscire fuori dallo studio per fargli avere prima un chiarimento con Gemma e poi con Maria. Non appena ha finito di parlare con entrambe, Maurizio è rientrato in studio e a questo punto sarebbe iniziato il “gioco della De Filippi”.

Durante un ballo, dietro le quinte, la conduttrice ha fatto in modo che Gemma si vestisse in modo provocante ed elegante. Ha poi chiesto alla Galgani di provocare Maurizio, portandolo in una stanza. Il tutto è avvenuto sotto le telecamere. Il cavaliere non si è lasciato trasportare dalla situazione e ha fatto comprendere di essere, appunto, poco interessato.

La De Filippi ha fatto mettere in scena lo stesso piano con Maria. Dopo di che, la conduttrice ha fatto posizionare in studio le sedie delle scelta e ha chiesto al cavaliere di decidere con chi continuare la conoscenza. Maurizio, però, ha chiesto una settimana di tempo per scegliere con quale delle due proseguire la frequentazione.

Dopo la puntata complicata che è andata in onda oggi, la conduttrice si è ritrovata di fronte a un nuovo caos in studio.