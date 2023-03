Una dama ha lasciato Uomini e Donne, secondo le nuove anticipazioni. Stando a ciò che si legge sul profilo di Lorenzo Pugnaloni su Instagram, esperto del programma di Maria De Filippi, la donna in questione sarebbe Desdemona Balzano. Pare siano arrivate alla trasmissioni delle segnalazioni. Non si sa di preciso che cosa sia accaduto nella nuova registrazione di oggi. L’unica cosa che è stata resa nota è che sulla dama sarebbero giunte nel programma più segnalazioni. Di sicuro, se ha appunto abbandonato il dating show di Canale 5 saranno state spinose.

Infatti, va precisato che il fattaccio ha preso gran parte della fase della registrazione dedicata al Trono Over. Dunque, questo può solo voler dire che si è parlato molto delle segnalazioni che hanno portato Desdemona a lasciare il programma. Non si sa, soprattutto, se la decisione sia stata presa direttamente dalla dama o da Maria. Di recente, De Filippi si è ritrovata a dover dire a Biagio Di Maro di lasciare lo show, in modo composto e delicato. Un fatto simile è accaduto con Pinuccia Della Giovanna.

L’anziana ex dama di Vigevano non fa più parte del parterre da ormai qualche tempo. Ora anche Desdemona ha salutato UeD. Il pubblico ha avuto modo di conoscere la Balzano durante questa edizione. Ha avviato qualche conoscenza e ogni tanto è intervenuta in altre questioni per dire la sua. Ad esempio, Desdemona ha conosciuto Ivan, il cavaliere che si è dichiarato interessato a Tina Cipollari.

La dama ha frequentato anche altri uomini nel programma, come Claudio. Di recente Armando Incarnato aveva palesato di trovare Desdemona una donna molto bella. Nonostante questo, il cavaliere napoletano ha anticipato che non avrebbe provato a conoscerla perché già consapevole che tra loro non potrebbe funzionare. Desdemona l’ha invitato a provarci lo stesso e poco dopo hanno anche ballato insieme. Ma sembra che nel tempo Armando non abbia cambiato idea.

Questa registrazione è stata caratterizzata anche da belle notizie: Federico Nicotera ha scelto. E mentre c’è chi lascia il programma, c’è chi è tornato. Si tratta di Aurora Tropea, dama protagonista in passato di molte polemiche e che scorsa settimana ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha sconfessato di aver scoperto un tumore.