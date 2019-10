Anticipazioni Trono Classico, Giulia difende Alessandro e Daniele va via

Uomini e Donne anticipazioni, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli in alto mare: cosa è successo nell’ultima registrazione

Pronti a scoprire le anticipazioni del Trono Classico? Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, in cui è successo davvero di tutto! Ci concentreremo su Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli, per il momento. Partiamo dal tronista, che pare abbia frenato un po’ nella conoscenza con Giulia D’Urso dopo un inizio “brillante”. Con Veronica c’è stata parecchia intesa in esterna, ma Giulio ha dimostrato molto anche a Giovanna in questa registrazione. Ma le anticipazioni vedono la corteggiatrice con l’occhietto azzurro ancora al centro di dibattiti: ha attaccato Veronica reputandola finta. Secondo Giovanna, infatti, l’altra sarebbe scesa per Giulio nonostante conosca già un’altra ragazza con cui Giulio è uscito l’estate scorsa. Insomma, un po’ di caos ma alla fine il tronista ha tentato in tutti i modi di calmare Giovanna, dimostrando di tenere a lei. Cosa sarà successo invece nel trono di Giulia?

Uomini e Donne, Giulia sempre più divisa tra Alessandro e Daniele: le anticipazioni

Dopo l’ingresso in studio del nuovo tronista e una litigata furiosa tra Alessandro e Veronica, Maria De Filippi è ripartita dalle segnalazioni su Daniele e Alessandro. Dopo la scorsa puntata Daniele ha raggiunto la tronista per spiegarle la sua verità e negando ogni coinvolgimento con altre ragazze. Lei, che era in lacrime, gli ha creduto, visto che alla fine c’è stato un bacio. Anche Alessandro ha raggiunto Giulia, sul posto di lavoro però, e le ha regalato un peluche scelto da suo figlio. Un lungo bacio anche tra Alessandro e Giulia! In studio Daniele ha attaccato nuovamente il rivale, dicendo che in giro per Roma si chiacchiera parecchio sulle serate di Alessandro in discoteca. Giulia ha risposto dicendo di voler scoprire da sola se Alessandro la sta prendendo in giro o meno.

Anticipazioni Trono Classico: Daniele va via, ma Giulia lo insegue

Come riportato nelle anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News, dopo queste parole Daniele si è alzato ed è andato via, ma la tronista lo ha seguito a ruota. Giulia è uscita in esterna anche con Sonny. Nel frattempo, Alessandro Zarino e Veronica sono rientrati in studio ed è successo di tutto: lui ha scelto lei, lei ha detto “no” ed è salita sul trono!