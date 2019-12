Anticipazioni Trono Classico: Carlo si scusa per Chiara e bacia Cecilia, poi il caos

Uomini e Donne, le ultime anticipazioni sul trono di Carlo Pietropoli: caos tra le corteggiatrici!

Nuove anticipazioni del Trono Classico e in questa registrazione le corteggiatrici di Carlo Pietropoli hanno dato il meglio di sé! Il tronista è uscito in esterna con Marika e sono stati bene, ma la ragazza ha criticato una rivale, Marianna, che poi in studio è esplosa. Secondo Marika, Marianna sarebbe una ragazza a cui piace vantarsi per ciò che ha e per ciò che fa. Per esempio avrebbe parlato di un suo viaggio a Dubai oppure di alcuni flirt con ragazzi di cui non sono stati fatti nomi, ma potrebbero essere personaggi famosi. Marianna si è difesa raccontando che lavora da quando ha 12 anni e per questo può permettersi di andare in viaggio a Dubai quando le pare e piace. La discussione fra le due è proseguita fino a quando proprio Carlo le ha interrotte.

Trono Classico anticipazioni, Carlo bacia Cecilia e chiede scusa per la scorsa registrazione

Il tronista è intervenuto dicendo che non gradisce questi modi di fare e ha colto la palla al balzo per scusarsi per la scorsa registrazione. La settimana scorsa infatti Carlo non si è distinto per gentilezza e cortesia verso Chiara e Bruna, così oggi non solo si è scusato ma ha spiegato che in realtà non è fatto così e non approva chi lo è. Ma proseguiamo con le anticipazioni di Uomini e Donne, perché non poteva mancare l’esterna con Cecilia Zagarrigo. I due sono entrati in confidenza, Carlo ha dichiarato di essere contento perché sente che sta costruendo qualcosa di importante con Cecilia, che è altrettanto contenta del loro percorso. Alla fine il tronista è riuscito a farla sciogliere un po’ e si sono baciati.

Anticipazioni Uomini e Donne, Sara Amira in esterna con Sonny e Giuseppe

La nuova tronista Sara, che non abbiamo ancora visto in onda, è uscita con Sonny, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche (oggi fidanzatissima con Daniele Schiavon). L’esterna è andata molto bene, lui ha raccontato un po’ la sua storia: ha vissuto all’estero, è tornato in Italia per aiutare suo papà a riscattare la casa. Come spiegato nelle anticipazioni del Vicolo delle News, la tronista sembrava imbarazzata ma poi ha negato di esserlo. Sara sembra sia rimasta molto colpita anche da Giuseppe, elogiato anche da Lorenzo perché sveglio e furbetto. Infine, Giulio Raselli ha annunciato la scelta ma la reazione di Giovanna ha generato il caos!