Anticipazioni Trono Classico: Carlo tratta male tutte, Lorenzo interviene e litigano

Uomini e Donne anticipazioni, Carlo litiga con Chiara in esterna e volano paroloni

Carlo Pietropoli è il protagonista di queste anticipazioni del Trono Classico, che iniziamo parlando della nuova tronista Sara. Non si è parlato molto di lei, sappiamo solo che è uscita con due corteggiatori tra cui Sonny, ex pretendente di Giulia Quattrociocche. Ma veniamo subito a Carlo, perché ha scatenato anche la reazione di Lorenzo Riccardi, ormai opinionista fisso a Uomini e Donne. Il tronista ha litigato con Chiara in esterna perché non gli è piaciuto il suo dire di non dare importanza al bacio, perché, a suo dire, sono cose che solo un uomo può dire, non una donna. Nonostante sia stato lui a dirlo per primo la settimana scorsa, ha iniziato ad accusare la corteggiatrice di avere poco carattere e di essere una mezza donna. Questo anche perché Chiara ha spiegato di aver detto quella cosa perché ci è rimasta male delle parole di Carlo.

Anticipazioni Carlo Pietropoli, il tronista tratta male le corteggiatrici e litiga con Lorenzo

Carlo e Chiara hanno continuato a discutere anche in studio, dove il tronista ha aggiunto di non capire come è fatta davvero lei. A questo punto è intervenuta Bruna per eliminarsi, ma al tronista non è importato molto. Anzi, Carlo le ha ribadito che tanto non gli piace fisicamente quindi non gli interessava nulla del suo andarsene via. Dopo aver udito tutto ciò, Lorenzo ha attaccato il tronista dicendo che non può e non deve permettersi di trattare in questo modo le donne, usando anche parole come str…o e cafone. Carlo si è offeso molto di queste parole e per questo si è accesa una discussione fra i due, Lorenzo si è anche alzato in piedi prendendosi del falso. Carlo ha continuato a dire a Lorenzo che se non gli piace una persona allora dovrebbe evitare di salutarla, visto che con lui lo fa dietro le quinte.

Trono Classico, Chiara e Bruna si eliminano: le anticipazioni di Uomini e Donne

Chiara ha chiesto la parola, ma il tronista l’ha fermata in malo modo, dicendole di non rompere e di stare zitta. La corteggiatrice è andata via dicendo di non volere un uomo che non rispetta le donne. Le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News aggiungono che con Marianna, una nuova corteggiatrice, e Cecilia l’esterna è andata bene. Anzi più che bene: erano vicini al bacio. Intanto, anche Giulio oggi era parecchio in difficoltà dopo aver esagerato con Giovanna!