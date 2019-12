UeD anticipazioni, Giulio esagera e Giovanna perde la pazienza: c’entra la famiglia

Anticipazioni Uomini e Donne, Giulio Raselli in Puglia dalla famiglia di Giulia: emozioni e baci in esterna

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne su Giulio Raselli, che anche stavolta ne ha combinata una delle sue. Era riuscito a recuperare terreno con Giovanna Abate dopo la scorsa puntata, ma nella registrazione di oggi ha fatto un nuovo passo falso. La scorsa settimana, Giulio è andato a prendere Giovanna e sono stati in casona. Tutto è andato benissimo, lui le ha dato tutte le rassicurazioni che la corteggiatrice ha chiesto fino a oggi e non è mancato il bacio. Giulia D’Urso non si è scomposta guardando l’esterna, affermando di essere sicura del suo percorso. E infatti è stata un’esterna molto importante, perché Giulia ha portato Giulio a casa sua in Puglia. Il tronista ha conosciuto la famiglia D’Urso ed è stato accolto molto bene, gradendo molto l’atmosfera che si respirava in casa. I genitori di Giulia hanno raccontato la loro storia, i sacrifici fatti per costruire la propria casa e le difficoltà superate, grazie all’amore.

Trono Classico, Giulio parla della famiglia di Giovanna e i due litigano ancora

Giulia ha detto a Giulio di desiderare una famiglia come la sua e, rimanendo da soli, si sono baciati anche loro. Un’esterna che ha commosso tanti in studio, ma proprio dopo questa esterna Giulio è stato un po’ indelicato verso Giovanna. Il tronista ha fatto notare a quest’ultima di essere stato accolto in maniera diversa dalle due famiglie, evidenziando il calore dei genitori di Giulia e la freddezza della famiglia Abate. Giovanna ha difeso a spada tratta i suoi, spiegando che lo fanno solo per proteggerla perché lui spesso non è stato un principe nei suoi confronti, ecco. La corteggiatrice ha detto inoltre che visti i suoi commenti di non apprezzamento non lo porterà più a casa sua, invitando Giulio a scegliere l’altra visto che ci sono state anche le presentazioni in famiglia.

Uomini e Donne, Giulio chiede scusa a Giovanna: le anticipazioni

Giovanna era molto tesa e nervosa, non volendo rivolgere neanche lo sguardo verso Giulio che invece la guardava spesso. A fine puntata, come rivelano le anticipazioni del Trono Classico del Vicolo delle News, Giulio ha spiegato che non intendeva offendere la famiglia di Giovanna e ha riconosciuto di non avere dei modi delicati spesso e volentieri. Il tronista era molto dispiaciuto per l’accaduto, rendendosi conto di offendere la sensibilità delle altre persone. Puntata difficile anche per Carlo, che ha trattato davvero malissimo tutte e litigato con Lorenzo!