Uomini e Donne anticipazioni, Giulio annuncia la scelta ma Giovanna non ci sta

Anticipazioni Uomini e Donne, Giulio Raselli vicino alla scelta: ecco quando ci sarà

La scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne è finalmente vicina: la prossima settimana il tronista sceglierà! Dopo mesi in cui è stato combattuto e diviso tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso, Giulio sembra aver fatto chiarezza nel suo cuore e ce lo farà sapere nella prossima registrazione. Oggi tronisti e corteggiatori sono tornati in studio per registrare una nuova puntata del Trono Classico e le anticipazioni di Uomini e Donne non potevano mancare in queste feste. Parliamo proprio di Giulio, che ha visto Giovanna in camerino dopo la scorsa registrazione. Il tronista ha raggiunto la ragazza e ha anche parlato con sua mamma in una telefonata; non sono mancati baci e abbracci e tra i due sembra essere tornato il sereno. Le esterne sono andate bene: Giulio ha portato Giulia in un castello, lei era un po’ preoccupata e dubbiosa vedendolo un po’ freddo ma Maria ha provato a farle capire che si tratta solo di una sua impressione. In esterna con Giulia non ci sono stati baci passionali e travolgenti, solo a stampo e forse per questo la corteggiatrice ha avvertito l’altro distante. Giulio però ha affrontato temi abbastanza importanti, spiegando di avere voglia di trovare qualcuno a casa che lo aspetta quando rientra dal lavoro.

Uomini e Donne, Giulio annuncia la scelta e Giovanna lo bacchetta, anche stavolta!

Per Giovanna invece ha organizzato una giornata in una Spa: massaggio di coppia e bagno in piscina insieme. Non sono mancati complicità e trasporto, sembravano molto coinvolti uno dall’altro. Le anticipazioni del Trono Classico però rivelano uno scenario diverso in studio, dove Giovanna ha iniziato a lamentarsi con il tronista. La corteggiatrice si aspettava una scelta oggi, attirando le critiche di Tina e del pubblico. Proprio a questo punto Giulio ha annunciato la scelta la prossima settimana, ma anche stavolta Giovanna non ha gradito la decisione. Dalle anticipazioni su Giulio Raselli del Vicolo delle News pare di capire che secondo Giovanna il tronista non potrebbe essere vicino a una scelta consapevole. Lui si è difeso spiegando di aver riflettuto molto dopo le ultime due esterne e di essersi schiarito molto le idee. Allo stesso tempo Giulio è sembrato infastidito dall’atteggiamento di Giovanna, intanto Giulia si è lamentata con lui accusandolo di rincorrere sempre l’altra. E l’altra invece è del parere contrario: Giulio ha dato conferme solo a Giulia, secondo Giovanna.

Trono Classico, Giovanna dirà “no” in caso di scelta? L’avvertimento a Giulio

Giovanna ha anche detto a Giulio che potrebbe dirgli “no” in caso di scelta, ma lui non ha ceduto e ha replicato dicendo che potrà dire ciò che vuole nel caso sarà lei la scelta. La corteggiatrice non si è fermata, ha continuato a lamentarsi e pare siano stati i baci con Giulia a mandarla fuori di sé. In difesa di Giulio è intervenuto Lorenzo, che ha fatto capire alle ragazze che è sul trono da solo e loro sono due, quindi fin quando non farà la scelta dovrà dare le stesse attenzioni a entrambe. Secondo Lorenzo inoltre Giovanna da qualche puntata starebbe facendo di tutto per non essere scelta, ma Gianni ha difeso la ragazza.La scelta di Giulio Raselli è vicina, ma oggi come oggi è davvero difficile farsi un’idea di chi sarà!