UeD Giulia e Daniele, lui emoziona i fan: le parole sulla fidanzata

Giulia e Daniele dopo Uomini e Donne sempre più uniti: le ultime news sulla coppia

Giulia e Daniele dopo Uomini e Donne stanno vivendo il loro sogno d’amore, e non usiamo la parola sogno a caso. I due sembrano essersi proprio trovati tra mille persone, un’intesa evidente sin dalle prime esterne e che si sta confermando essere un grande amore. Tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon c’è stato una specie di colpo di fulmine, due ragazzi che sembravano destinati a stare insieme e che nulla e nessuno avrebbe ostacolato. E infatti sappiamo bene come è andata a finire: Giulia ha scelto Daniele e anche prima rispetto a tanti altri troni. Nulla ha potuto fare Alessandro Basciano, seppure a suo modo sia riuscito a colpire la tronista. Ma con Daniele è un’altra cosa, come ha spiegato lei scegliendolo all’improvviso e senza bisogno di avere le sedie rosse al centro. La conferma che tra loro sia davvero nato qualcosa di molto speciale è arrivata in queste ore.

Uomini e Donne, Giulia e Daniele stanno ancora insieme: le parole dell’ex corteggiatore emozionano

Daniele Schiavon ha risposto alle domande dei fan su Instagram e la maggior parte erano su Giulia. Molti hanno fatto complimenti alla coppia e tanti apprezzamenti, poi i più curiosi hanno chiesto se rifarebbe tutto o cambierebbe qualcosa. “Rifarei tutto”, ha risposto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Non ha un’esterna preferita, le ritiene tutte belle: questo ha risposto sempre tra le stories. Ma le parole che sono piaciute tanto ai fan sono altre. Quando gli è stato domandato se va tutto bene con Giulia, insomma come procede la loro storia, lui ha risposto: “Come dice lei, dimme qualcosa che non vada bene”. Una risposta che conferma ulteriormente il fatto che Giulia e Daniele insieme funzionano davvero nella vita reale, ma si era intuito dal fatto che siano quasi scappati dallo studio per essere liberi di viversi.

Giulia e Daniele news, come procede la storia dopo Uomini e Donne

Le loro vite si sono unite e amalgamate, dal giorno della scelta pare non si siano separati un solo giorno al punto da pensare subito a una convivenza. E poi Daniele, direttamente o indirettamente, ha compiuto il miracolo: Giulia Quattrociocche infatti è sbarcata su Instagram, dopo aver più volte detto a Uomini e Donne di non essere interessata ai social. E in effetti fino a pochi giorni fa non aveva un profilo Instagram, oggi sì.