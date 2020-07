Anticipazioni Temptation Island, Antonella: “Duro colpo”, Pietro senza freni

Il percorso a Temptation Island di Antonella Elia e Pietro Delle Piane è cominciato con rose e fiori, ma si sta concludendo con molte spine. Pietro infatti è entrato nel villaggio come il fidanzato più innamorato di tutti, ma forse è quello che più sta ferendo la sua fidanzata nelle ultime puntate. Antonella Elia sta soffrendo abbastanza di tutte le parole che Delle Piane sta dicendo sul suo conto, specialmente quando si parla di figli. Poi c’è stata la confessione sul bacio alla tentatrice: Pietro ha baciato un’altra donna e non ci ha pensato su due volte prima di ammetterlo a Lorenzo Amoruso, con microfoni e telecamere accese. Ebbene, pare non sia ancora finita qui. Le anticipazioni di Temptation Island sulla quinta puntata infatti annunciano nuovi colpi di scena tra Antonella e Pietro. Nel nuovo video spoiler su Instagram abbiamo visto Antonella Elia al falò alle prese con nuove sconvolgenti immagini del fidanzato.

Temptation Island 2020, nuove anticipazioni sulla quinta puntata: “Un altro duro colpo per Antonella!”

Non ha parlato molto nel video in questione, ma la abbiamo vista spalancare gli occhi ed esclamare “No vabbè”. Poi ha passato diversi secondi con lo sguardo basso e senza dire una parola, così Manila Nazzaro l’ha abbracciata e stretta a sé. “Un altro duro colpo per Antonella!”, si legge nella didascalia del video. Cosa avrà fatto o detto stavolta Pietro? Dalla reazione della Elia di sicuro nulla di bello e visto ciò che ha già combinato nelle passate puntate è ormai chiaro che Pietro a Temptation Island sia senza freni. Sul suo conto si è espresso anche Massimo Colantoni, ex partecipante del reality show. Intervistato da Fanpage, anche sulla fine della storia con Sonia Onelli, Massimo ha detto la sua sul comportamento del fidanzato della Elia. Ha raccontato che dove è avvenuto il bacio c’è un bagno ed è l’unico posto in cui non ci sono telecamere nel villaggio. Per lui, però, è strano che Pietro abbia ammesso tutto così candidamente.

Pietro Delle Piane, il comportamento a Temptation Island sotto accusa: “Mi è parso strano”

“Mi è parso strano ma avendo vissuto quell’esperienza so che è tutto vero e amplificato, per cui potrebbe essergli uscita così quella confessione, senza pensarci”, ha detto Colantoni. Anche lui quindi ha dei dubbi sul comportamento di Pietro, gli stessi che hanno scatenato l’ipotesi che possano essere d’accordo come coppia. Poi però Massimo ha aggiunto che secondo lui non si tratta di uno scherzo per far ingelosire Antonella e che se è accaduto a Temptation Island sarebbe accaduto anche fuori.