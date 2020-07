Temptation Island: Massimo svela motivi rottura con Sonia, dubbi sulla ex

Massimo Colantoni ha rivelato, almeno sommariamente, i motivi della rottura con Sonia Onelli. I due si sono conosciuti a Temptation Island, nell’edizione dell’anno scorso. Lui era tra le coppie insieme a Ilaria Teolis, mentre Sonia era tra le tentatrici. L’amore tra i due non è nato nel villaggio in Sardegna, ma dopo. Massimo e Sonia hanno continuato a sentirsi e frequentarsi come amici, lei era anche una valvola di sfogo per Massimo mentre lui provava a riconquistare Ilaria. Poi però tra loro è scattato qualcosa di diverso, hanno raggiunto un livello di complicità tale da ritrovarsi innamorati, e non più solo amici. Sembrava essere una storia duratura e non solo un flirt, tant’è che raccontavano di essere innamoratissimi e hanno anche iniziato presto una convivenza. Poi all’improvviso, qualche giorno fa, Massimo ha aggiornato i fan spiegando che tra lui e Sonia è finita.

Temptation Island, Massimo e Sonia si sono lasciati: i motivi della rottura, parla lui

Nel suo messaggio non aveva aggiunto molti dettagli, però lo ha fatto oggi. Massimo è stato intervistato da Fanpage per parlare dell’edizione in corso di Temptation Island ma anche della fine della storia con Sonia. Colantoni ha quindi spiegato che si sono lasciati perché hanno due caratteri opposti e che per circa un anno hanno tentato di trovare punti di incontro, ma senza riuscirci. “Quando i motivi di disaccordo sono troppi, diventa impossibile e abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione dopo un anno di convivenza”, ha raccontato. Dopo un anno di relazione con Sonia Onelli e due anni e mezzo con Ilaria Teolis, oggi Massimo Colantoni è single. Sul fatto che Sonia abbia deciso di non scrivere nulla pubblicamente a proposito della fine della loro storia pare si sia fatto un’idea ben precisa.

Massimo Colantoni dopo la rottura con Sonia Onelli: dubbi sul comportamento della ex

Innanzitutto ha chiarito che in realtà Sonia “ha detto e non ha detto”, perché ha usato delle parole nel rispondere a un fan tra i commenti che lo hanno fatto sospettare un po’. “Ho i miei buoni motivi”, ha scritto infatti Sonia. Secondo Massimo con queste parole la sua ex ha lasciato intendere di non voler rimanere in silenzio in realtà. Ha avuto poi l’impressione che Sonia voglia attribuire a lui le colpe della rottura, accusandolo anche di volersi fare pubblicità attraverso la fine della loro storia. Dopo questi dubbi di Massimo, la Onelli continuerà a stare in silenzio o dirà la sua?