Una Vita: Genoveva manipola l’amante di Felipe, ma arriva la minaccia

Nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna, la Salmeron continua a tenere sotto il suo controllo l’avvocato, ma genera non pochi problemi alla povera Natalia

Una nuova fase per Felipe è quella che prende inizio nel corso delle puntate di Una Vita in onda attualmente in Spagna. Le anticipazioni spagnole annunciano che Genoveva è ancora disposta a tutto pur di tenere sotto il suo controllo l’Alvarez Hermoso. Ciò accade dopo la fine del loro matrimonio, che avviene quando la Salmeron denuncia se stessa confessando di essere la colpevole dell’omicidio di Marcia. La dark lady finisce in carcere, ma come sempre ha un asso nella manica. Non vuole di certo restare dietro le sbarre e così si fa aiutare da un sacerdote. A questo punto, Genoveva esce di prigione e torna nel ricco quartiere spagnolo, provocando la furia di Felipe!

L’Alvarez Hermoso non reagisce affatto bene alla scarcerazione di Genoveva e i suoi amici gli consigliano di mettere fine a questa lotta. Inaspettatamente, l’avvocato di Acacias 38 ascolta il consiglio e raggiunge il figlio Tano a Vienna. Dopo qualche tempo fa il suo ritorno nel quartiere e si avvicina a Natalia Quesada! Felipe, però, non sa che la giovane, ex amante di Antonito, si avvicina a lui poiché manipolata da Genoveva. Quest’ultima ha stretto, intanto, un’amicizia con il misterioso Aurielo Quesada, fratello di Natalia. Una serie di alleanze quelle a cui dà vita la Salmeron per conquistare il quartiere. Ma ecco che non tutto procede come lei aveva pianificato!

Natalia seduce Felipe, seguendo il piano di Genoveva, e accade qualcosa di inaspettato! La Quesada e l’avvocato iniziano a provare davvero dei sentimenti l’uno nei confronti dell’altra. Sebbene i suoi amici gli consiglino di stare lontano dalla giovane, l’Alvarez Hermoso appare realmente molto preso. La Salmeron non può non rendersene conto e così torna a manipolare la sua pupilla, in quanto non è disposta a vederla tra le braccia del suo ex marito. Scendendo nel dettaglio, questa volta, chiede a Natalia di ingelosire Felipe con Pierre Caron, un uomo abbastanza pericoloso.

La Quesada rifiuta di compiere questo passo e a ribellarsi è proprio Pierre. Quest’ultimo, d’accordo con il piano di Genoveva, inizia a minacciarla. Secondo le anticipazioni spagnole l’uomo dichiara: “O fai quello che ti diciamo o ti denuncio alle autorità. Dirò che sei una spia per la Germania e in tempo di guerra non ti piacerà molto”. Di fronte alla minaccia, Natalia non ha altra scelta che fare ciò che le viene chiesto! Genoveva, però, inizia a sentirsi in colpa, in quanto non voleva che i suoi intrighi arrivassero a questo punto. Per proteggere la Quesada escogita un altro stratagemma con Aurelio: la rapiranno e la porteranno via da Acacias.

Intanto, Natalia e Felipe – ignaro di quanto sta realmente accadendo – decidono di andare piano con la loro relazione. Nonostante ciò, iniziano a parlare di un futuro insieme. Ma l’Alvarez Hermoso viene messo al corrente delle indagini sulla morte di Felicia, in cui risulta come presunta colpevole proprio la Quesada!