Una Vita anticipazioni spagnole, un’aggressione turba Acacias: mistero

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano una violenta aggressione, dopo della quale Lolita e Fabiana iniziano a preoccuparsi per Felipe. Il tutto accade quando l’Alvarez Hermoso prepara un piano per permettere alla Casado di tornare a fidarsi di Antonito. Quest’ultimo la tradisce con Natalia e il loro matrimonio subisce una rottura. Intanto, Felipe si avvicina alla Quesada e prepara un incontro, affinché Lolita possa comprendere le vere intenzioni di suo marito. Scendendo nel dettaglio, Natalia inizia a sedurre il Palacios, che però respinge le avance. Il figlio di Ramon non sa che in un’altra stanza Lolita e Felipe stanno osservando la scena e si lascia andare dichiarando parole dolcissime sul suo matrimonio.

A questo punto, Lolita entra nella stanza e corre verso con Antonito, con cui si scambia baci e abbracci. Dopo aver eseguito questo piano, Felipe decide di attaccare pubblicamente Genoveva! In particolare, l’avvocato accusa la Salmeron di aver chiesto a Natalia, manipolandola, di sedurre Antonito in passato. La nuova dark lady di Acacias, intanto, intuisce che la Quesada potrebbe innamorarsi di Felipe e che il sentimento potrebbe essere ricambiato! Ed ecco che improvvisamente Natalia viene quasi uccisa da una persona misteriosa che la aggredisce. Quanto accaduto alla Quesada arriva alle orecchie di tutti i vicini di Acacias e i sospetti riguardanti il colpevole ricadono inevitabilmente su Genoveva.

Ma bisogna fare attenzione a questa fase della trama, in quanto questa volta la Salmeron potrebbe essere innocente. Natalia ha dei nemici nel quartiere spagnolo, insieme a suo fratello Aurelio. In particolare, Marcos sospetta che la giovane abbia ucciso Felicia! Qualcuno, infatti, inizia a pensare che sia stato proprio l’uomo ad aggredire Natalia, con lo scopo di vendicare la morte della sua amata. Nel frattempo, Aurelio annuncia che la questione dell’aggressione di sua sorella non rimarrà irrisolta!

Lolita e Fabiana ora iniziano seriamente a preoccuparsi per Felipe, in quanto credono che sia troppo coinvolto dal suo rapporto con Natalia. L’avvocato, però, dimostra di non volersi tirare indietro, anzi. L’Alvarez Hermoso intende scoprire la verità e tenta di estrarre delle informazioni da Méndez su quanto accaduto alla Quesada. Chi aggredisce così violentemente Natalia? Non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate spagnole della soap opera per scoprirlo!

Intanto, Felipe crede davvero che Natalia sia una nuova vittima di Genoveva. Tra le due donne è nata di recente un’alleanza, che sta già generando non pochi problemi nel ricco quartiere spagnolo. Ma sembra proprio che la Quesada sia realmente interessata all’avvocato!