Anticipazioni Serale Amici, Jacopo eliminato? “Non giusto”

Jacopo eliminato ad Amici 2020? Anticipazioni e pareri del cantante

Jacopo Ottonello è sicuramente tra i concorrenti di Amici 19 più a rischio. Ci si sta avvicinando sempre più alla finale – con grande velocità – e il cantante potrebbe rinunciare al suo sogno nella prossima puntata, durante la diretta di venerdì 13 marzo 2020. Se dovesse lasciare la scuola, certamente non metterà da parte la sua passione per il canto: lui è convintissimo di poter riuscire a crearsi uno spazio all’interno del mondo della musica perché, a detta sua, ha delle potenzialità da sviluppare con tanto lavoro e non ha nulla di meno, a livello interpretativo, rispetto ad altri artisti.

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi: Jacopo convinto di meritare di restare nella scuola

Ieri si è reso protagonista del litigio con Nicolai, oggi invece – durante il daytime di Amici 2020 – ha detto di credere fortemente di non meritare di uscire: “Non ho paura di uscire. Farei di tutto per star attaccato alla sedia. Non sarebbe giusto che vada via io se bisogna considerare quello che ho fatto e quello che posso ancora dare”. Sa che potrebbe dare ancora molto, che non è riuscito a dire tutto: “Ho le carte in regola per affrontare il Serale. Non mi piace essere io quello a rischio ogni giorno. Non ho nulla di meno rispetto agli altri. So di avere un grande potenziale a livello vocale”.

Amici Serale, Jacopo bravo come Giulia? La sua considerazione

Ha infine detto di essere allo stesso livello di Giulia Molino (che ieri ha pianto per la nonna): "Se dovessi prendere la poltrona verde al posto di Giulia, non sarebbe assolutamente un'ingiustizia". Sarà davvero in grado di spodestare una concorrente forte – e papabile vincitrice – come Giulia?