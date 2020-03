Jacopo contro Nicolai: “Ne devi prendere di schiaffi!”, ma evita confronto

Amici ultime notizie: Jacopo contro Nicolai (lo critica di nascosto)

Jacopo si è lasciato andare criticando aspramente Nicolai. Ma senza avere il coraggio di affrontarlo direttamente. Il ballerino, nascosto in casetta, ha ascolta tutte le critiche che i suoi compagni gli hanno rivolto contro e ha aspettato il momento buono per avere un (ultimo?) confronto con loro. Jacopo ha sorpreso, dicendo delle frasi piuttosto forti nei confronti di Nicolai: quest’ultimo ha deciso di dirne quattro a tutti, accusati di non avere il coraggio di dirgli in faccia quello che realmente pensano di lui.

Polemica Amici 2020: le parole di Jacopo contro Nicolai

Se Javier ha attaccato i giudici parlando di incompetenza, Nicolai ha deciso di affrontare tutti dopo queste parole dette in disparte da Jacopo (credeva che il ballerino non lo stesse ascoltando): “Hai venticinque anni, svegliati! Di schiaffi ne devi ancora prendere. Parlo a livello umano, non a livello artistico: da questo punto di vista è fortissimo. Arriverà il momento in cui si sveglierà e capirà che non è l’unico ballerino del mondo. L’artista, prima di tutto, è un essere umano”. Valentin ha aggiunto: “Io lo evito sempre”.

Lo sfogo di Nicolai: affronta tutti ad Amici, ma Jacopo non parla

Nicolai di Amici non ci ha visto più dalla rabbia: “La gente è finta, questa è brutta gente. Non vincerà mai. La gente reale è quella che vince. Per quanto riguarda Valentin, si tratta di mancanza di personalità: non basta essere bravi tecnicamente. Lui è bravo, ma non capisce nulla di quello che sta ballando. Io sono danza”. Poi ha avuto anche qualcosa da dire su Timor Steffens, col quale non corre buon sangue: “Non mi tocca quello che mi ha detto Timor. Non sono arrogante. Sono umile. Non ho bisogno di difendermi. Mi sto comportando come Maradona. Lui ha un’anima nera”. Mentre si è scatenato questo putiferio, Giulia Molino ha parlato con le lacrime agli occhi della nonna defunta.