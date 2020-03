Giulia Molino nonna: “Aveva demenza senile”, commozione ad Amici 19

Amici news, Giulia Molino fa una confessione sulla nonna che non c’è più: lacrime di commozione

Giulia di Amici 19 non è riuscita a portare a termine la canzone Reginella di Roberto Murolo. Come mai? Le ricorda sua nonna, che ha perso qualche tempo fa: ha condiviso con lei dei bellissimi momenti, ma soprattutto la passione per la musica; grazie a lei, ha conosciuto questo intramontabile brano, che canterà – con un’interpretazione tutta sua – durante la prossima puntata del Serale di Amici 2020 (che si terrà nuovamente senza pubblico per via del Coronavirus). Giulia Molino non è riuscita a reggere l’emozione e, con voce rotta, ha confessato ai suoi vocal coach cosa è successo alla nonna e perché quel pezzo le ricorda lei.

Nonna Giulia Molino: il racconto della cantante ad Amici

Mentre provava il brano Reginella, Giulia Molino ha dovuto fermare la base per fare questa confessione: “Nonna me la cantava sempre prima della demenza senile. La mia Reginella è lei”. Non è riuscita a trattenere le lacrime, in un periodo che in cui non riesce ad avere il controllo sulle proprie emozioni: oggi, durante il daytime di Amici 2020, i vocal coach le hanno fatto notare che deve imparare ad accettare anche la malinconia, la rabbia, le giornate che non vanno come vorremmo.

Ultime notizie Amici: ecco cosa sta succedendo dentro e fuori dalla classe

Grandi emozioni, ad Amici di Maria De Filippi, ma anche litigi a distanza: Anna Pettinelli ha realizzato un video pieno zeppo di critiche nei confronti di Gabry Ponte, che ha fatto una proposta per lei surreale; ma abbiamo saputo qualcosa di più anche su Javier e Talisa: quest’ultima ha rivelato il vero motivo per cui dormiva sul divano con lui…