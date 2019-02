Anticipazioni Serale Amici 18, la rivelazione di Alessandra Celentano sui cantanti

Serale Amici 18, la rivelazione di Alessandra Celentano sui cantanti

Finora non avevano molte informazioni sulle preferenze dei professori di ballo sui cantanti per l’accesso al Serale di Amici 18. Dopo il day time di oggi e la discussione tra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano possiamo dirvi però qualcosa di più, visto che la professoressa ha ammesso di votare i cantanti con lo stesso criterio con cui valuta Mowgli: se le piacciono mette dei voti alti, se non le piacciono no. Certo, dubitiamo che a qualcuno abbia messo 0 o 4 come invece sta facendo con il breaker, ma questa sua dichiarazione ci fa capire parecchie cose su quelli che potrebbero essere gli sviluppi del percorso verso il Serale.

Anticipazioni Serale Amici: Alessandra discute con Rudy

Se infatti Alessandra dovesse continuare a tenere il punto le cose potrebbero cambiare e l’accesso alla fase finale potrebbe dipendere non più dai professori ma da altri meccanismi (anche perché, diciamocelo, la media del 9 è difficile da raggiungere e il Serale è sempre più vicino). “Io – queste le parole di Alessandra, durante la discussione tra Rudy e Alessandro Casillo – ho un giudizio generale, anche ai cantanti se vogliono che entrano gli alzo i voti e agli altri no”. Una dichiarazione del genere potrebbe scatenare un vespaio a lungo andare perché è chiaro che non valutando l’esibizione ma adottando altri criteri Alessandra invalida tutto il meccanismo di accesso al Serale. Fermo restando che lei in quanto insegnante ha tutto il diritto di valutare come meglio crede sia cantanti sia ballerini.

Le ultime news sul Serale di Amici

Al momento sappiamo che Alessandra ammira Alberto – le sue dichiarazioni le ricordiamo tutte – ma non riusciamo a dirvi altro, nel senso che finora non si è mai espressa sui cantanti della classe. Sappiamo anche però che per alcuni di loro l’accesso al Serale sembra stia diventando quasi impossibile dopo gli ultimi risvolti, e siamo convinti che ci saranno dei colpi di scena nelle prossime puntate perché qualcuno potrebbe ottenere inaspettatamente la maglia verde. Staremo a vedere come si concluderà questa corsa al Serale e chi dovrà lasciare la scuola!