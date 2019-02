Amici di Maria De Filippi, Casillo eliminato? Parole di fuoco contro il cantante

Lite tra Alessandro Casillo e Rudy Zerbi ad Amici di Maria De Filippi: quale futuro per il cantante?

Ad Amici di Maria De Filippi l’ennesimo litigio tra Alessandro Casillo e Rudy Zerbi ci fa sospettare che il percorso verso il Serale si stia facendo davvero difficile e che l’accesso del cantante sia tutt’altro che scontato. Come emerso anche nell’ultima puntata infatti Alessandro sembra non avere l’appoggio neanche di Alex Britti che glielo ha fatto notare chiaramente dopo una discussione con Rudy sull’inedito La musica e il resto. Oggi nel day time si è parlato ancora una volta di quanto accaduto e la lite non sembra aver demoralizzato Alessandro che, pur finendo quasi in lacrime, un’oretta fa ha pubblicato una foto tra le Instagram stories commentandola con “Music”. Quando c’è la passione di mezzo insomma non c’è Rudy Zerbi che tenga…

Amici di Maria De Filippi, Rudy non tollera l’atteggiamento di Alessandro

Anche questa volta l’insegnante di Amici ci è andato giù pesante perché oltre a sottolineare il 4 dato a Casillo lo ha anche accusato di parlare troppo e di fare poca musica: “Chiudiamo la polemica sul personale – queste le sue parole –. Stranamente non è che uno fa successo per quanti minuti parla in televisione… Fa successo per quanto canta!”. “Ma se in puntata – ha così risposto Alessandro – sono sempre stato zitto!”. “Parla meno – è arrivata subito la risposta di Rudy – e canta di più! Di te ricorderemo tante chiacchiere”. “Basta, basta – ha sbottato a un certo punto Alessandro quasi in lacrime –… Io so sempre stato quello che non dice una parola. Non è assolutamente vero!”. Il comportamento di Rudy certe volte è davvero inspiegabile: che male ci sarebbe se Alessandro fosse il chiacchierone che ha dipinto? E che male ci sarebbe se oltre a cantare si lagnasse con i suoi amici? L’insegnante ha più volte ribadito di non avercela con Alessandro ma è ovvio con queste accuse Alessandro possa pensare cose del genere.

Alessandro Casillo al Serale di Amici 18? Il cantante a rischio

Ad ogni modo è vero che c’è qualcosa che non sta andando nel percorso di Casillo: il ragazzo ha una bella presenza e ha un bel timbro ma deve ancora dimostrare quanto vale e la speranza è che lo faccia il più presto possibile. Come vi abbiamo spiegato l’ultima volta infatti un nuovo inaspettato accesso al Serale potrebbe sottrarre l’ennesimo posto ai concorrenti e quindi anche all’ex cantante di Io canto. Dopo quanto successo inoltre le possibilità di Alessandro di arrivare alla fase finale si stanno riducendo a prescindere dalle scelte sugli altri concorrenti; anche le ultime parole di Alessandra Celentano di oggi non fanno ben sperare. Noi ovviamente vi terremo aggiornati!