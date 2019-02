Amici 18 Serale, colpo di scena per i concorrenti? L’ingresso che può sorprendere

Concorrenti Serale Amici 18, Valentina Vernia trionfa su Ayoub

Ormai ci stiamo avvicinando al Serale di Amici 18 e i concorrenti devono iniziare a fare i conti con un fatto sempre più chiaro: se continueranno ad esser consegnate magliette a chi ottiene la media del 9 i posti disponibili si ridurranno e sarà difficile poter accedere alla fase finale della trasmissione. Finora credevamo che nella rosa sicura dei concorrenti del Serale di quest’edizione ci fosse soltanto Alberto Urso che nelle ultime settimane ha sempre superato l’8.90 senza mai toccare purtroppo il tanto ambìto 9. L’ultima puntata invece ci ha fatto capire che tra gli ammessi potrebbe esserci anche lei, Valentina Vernia, reduce da una sfida in cui è stata bravissima ed è riuscita a battere un ballerino tutt’altro che mediocre.

Il talento di Valentina Vernia e l’immeritato posto in classifica

Durante la sfida è stata proprio Maria De Filippi a scambiare quattro chiacchiere e a sottolineare che nonostante avesse un voto altissimo come quello di Alberto si sia trovata comunque in sfida a causa dell’ultimo posto in classifica. Posizionamento motivato dal fatto che la concorrente è entrata da poco, quindi in un contesto con dinamiche già ben delineate e con possibilità davvero basse di farsi notare per motivi diversi da quelli della danza. Valentina comunque si dice fiduciosa e anche prima della sfida ha ironicamente detto a Maria che “penso che dopo un semaforo rosso arrivi il verde, quindi spero che valga anche qua”. Ayoub, il suo sfidante diciottenne, era bravissimo, ed è stata lei stessa a dichiararlo dinanzi a Luciano Cannito: “Ci siamo visti a lezione: sì, è fortissimo, è implacabile. Bravo”. Questo però non ha impedito a Cannito, che giudicava la sfida, di confermare la sua presenza nella scuola.

Serale Amici 18 concorrenti: anche i più amati rischiano grosso

Siamo insomma dinanzi a una fuoriclasse che potrebbe davvero accedere al Serale soffiando il posto a qualcuno di molto più amato: lo abbiamo capito dal day time di oggi, durante il quale peraltro Rudy non ha fatto proprio una bella figura, e sarà sempre più chiaro nelle prossime puntate, quando i professori confermeranno senz’altro i loro voti alti. Non sappiamo se al Serale accederà sabato prossimo, visto che toccherebbe anche ad Alberto Urso, dopo le polemiche scatenate da Tish, ma il momento non è così lontano: una ballerina con una media così alta non può essere eliminata solo perché ultima in classifica in quanto poco in vista. Questa corsa al Serale si preannuncia davvero agguerrita insomma e potrebbe scontentare non pochi telespettatori: a rischio pare esserci infatti anche Alessandro Casillo. Continuate a seguirci perché vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più!