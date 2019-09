Anticipazioni Rosy Abate 2 quarta puntata: Leo è innocente

Storia seconda stagione Rosy Abate 2: le anticipazioni della quarta puntata di venerdì 4 ottobre 2019, cosa succederà davvero a Leonardo?

Le anticipazioni della quarta puntata di Rosy Abate 2 non mancano e ci fanno capire quale sarà il destino di Leonardo che, dopo esser stato accusato della morte di Nadia Aversa, si troverà a lottare per la sopravvivenza. La situazione precipiterà quando verrà arrestato. Nel carcere di Nisida, dovrà continuamente aver a che fare con personaggi sinistri, che non avranno proprio delle buone intenzioni. Leonardo, inizialmente, dovrà combattere da solo per non rischiare di morire in prigione. Ma non sarà facile, per lui, stare continuamente con gli occhi aperti. Antonio Costello vuole toglierlo definitivamente di mezzo!

Rosy Abate 2 anticipazioni 4 puntata: Leonardo rischia di morire, Costello teme che faccia delle pericolose confessioni

Stando agli spoiler della quarta puntata di venerdì 4 ottobre, Leonardo verrà arrestato con l’accusa di aver commesso l’omicidio di Nadia Aversa. Come vi abbiamo già rivelato, la verità è un’altra e spiazzerà tutti quei telespettatori che hanno creduto sin dall’inizio alla sua colpevolezza. Leonardo potrebbe diventare un personaggio scomodo all’interno del carcere: un giorno potrebbe anche decidere di spifferare tutto alle autorità su Costello e il suo clan, per questo il boss deciderà di sbarazzarsi di lui, assoldando brutti ceffi.

Trama Rosy Abate, un gruppo per salvare Leonardo: sarà lui il nuovo protagonista al posto di Giulia Michelini?

Rosy Abate dovrà assolutamente evitare che suo figlio muoia in carcere, per questo si darà da fare per salvarlo, coinvolgendo nel suo piano anche Regina e Luca: quest’ultimo avrà le prove dell’innocenza di Leonardo… non è stato lui ad aver ucciso la sua fidanzata! L’attenzione sarà quindi concentrata tutta su Leonardo Abate, che potrebbe diventare l’unico protagonista della prossima stagione (Rosy non ci sarà più?). Per rivedere tutte le puntate di questa amatissima fiction, potete cliccare qui, dove troverete le repliche.