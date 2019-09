Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista: la reunion, reazione maschile

Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista, in onda mercoledì 25 settembre, ci sarà la reunion delle coppie che si ritroveranno nello splendido resort Villaverde a Fagagna (provincia di Udine). Come procederanno le storie di Cecilia e Luca, Marco e Ambra, Federica e Fulvio? Pare che tutti e tre gli intrecci vedranno una ‘reazione’ maschile. Da quanto trapelato, infatti, i maschietti sembra che romperanno gli indugi, prendendo di petto le situazioni. Dopo un cin cin iniziale per brindare al ritrovo, ecco che Marco userà toni piuttosto fermi e risoluti con Ambra.

Matrimonio a Prima Vista: le storie delle coppie nella quarta puntata

Anche Fulvio si farà intendere molto francamente da Federica, che scoppierà in lacrime. “Quando faccio qualche piccolo passettino non lo vedono”, dirà la donna, con la voce rotta dal singhiozzo. Pure il tranquillo Luca mostrerà gli artigli. “Mi fai girare il ca…o”, una delle frasi piuttosto adirate che rivolgerà a Cecilia. I colpi di scena non mancheranno, così come non sono mancati nella terza puntata. Cecilia e Luca sono sprofondati in una forte crisi che non si capisce dove li porterà. Ambra e Marco continuano a non trovare i giusti incastri, soprattutto per i freni che lei impone al rapporto. Fulvio e Federica, seppur tra mille ostacoli, hanno invece avuto dei punti di contatto.

La terza puntata: Luca scoppia in lacrime

Tra i tanti momenti salienti della terza puntata, particolarmente toccante quello di cui è stato protagonista Luca, che è scoppiato in lacrime durante il colloquio con l’esperta. Il ragazzo ha confessato di non aver mai del tutto metabolizzato la scomparsa della madre. Un fatto che spesso non gli permette di lasciarsi andare totalmente nelle relazioni. “Tutto ruota attorno a mia madre, non ho ancora chiuso quel capitolo della mia vita” ha detto il giovane, portandosi le mani al volto e lasciandosi andare al pianto.