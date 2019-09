Matrimonio a Prima Vista 2019: Cecilia e Luca in crisi: lui in lacrime

Matrimonio a Prima Vista 2019, Cecilia e Luca: il blocco che mette in crisi la coppia. La ragazza: “Sono molto confusa”. Lui in lacrime: il passato bussa alla sua porta

Cecilia e Luca proseguono la loro frequentazione a Matrimonio a Prima Vista. Prima hanno passato del tempo in Piemonte a casa di lui, poi qualche giorno a Roma da lei. Tutto sembrava andare a gonfie vele dopo la luna di miele ma poi sono arrivate le paure, le ansie, gli scheletri del passato. Soprattutto quelli della ragazza, che è rimasta attanagliata dai dubbi. Titubanze che hanno creato un blocco. A dare un colpo d’arresto alla relazione lo scarso dialogo, provocato dal carattere taciturno di lui. Silenzi che Cecilia vive problematicamente.

“Verso la fine del viaggio di nozze è iniziato il blocco. Principalmente ho paura di soffrire”

“Verso la fine del viaggio di nozze è iniziato il blocco”, confessa Cecilia alla psicoterapeuta Nada dopo aver trascorso dei giorni in Piemonte a casa di Luca. Troppi silenzi da parte del ragazzo, troppa mancanza di dialogo. La ragazza confida che le sicurezze acquisite nei giorni precedenti stanno via via sfumando. Nada la stimola, cerca di far uscire i motivi delle sue titubanze. “Principalmente ho paura di soffrire, ho sofferto molto in passato. Indosso maschere perché ho timore di soffrire. Vorrei tantissimo uscire da questo stato”. La psicoterapeuta le consiglia di non nutrire le paure con gli spettri del passato e di non leggere la poca loquacità di Luca in chiave personale. “Sono molto confusa”, chiosa Cecilia.

Matrimonio a Prima Vista: Cecilia e Luca, i problemi proseguono anche a Roma

Anche durante il soggiorno di Luca a casa di Cecilia a Roma è proseguito ‘il blocco’. Lui continua ad essere troppo ‘criptico’ e chiuso per Cecilia. Tuttavia entrambi si sono ripromessi di mettercela tutta per affrontare i problemi e superare gli ostacoli. “Siamo nel pieno delle nostre difficoltà, non so se riusciremo a uscirne”, sintetizza Cecilia ai suoi amici romani, innanzi a Luca che conferma lo stallo.

La cena milanese con gli amici di Luca, il ritorno a Roma e le lacrime di Luca

I due sono poi andati a Milano, cenando con due amici di lui. Anche in questo caso Luca e Cecilia hanno evidenziato il momento ‘basso’ che stanno vivendo, puntualizzando che comunque c’è la volontà da ambo le parti di godersi con più enfasi e meno limitazioni. Dopo il pasto nel capoluogo milanese, la coppia è tornata a Roma. Infine Luca si è confidato con l’esperta scoppiando in lacrime, dopo aver ammesso di essere ancora condizionato dal passato, dalla perdita della figura materna. “Tutto ruota attorno a mia madre, non ho ancora chiuso quel capitolo” ha detto il giovane, lasciandosi andare al pianto.