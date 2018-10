Anticipazioni Pechino Express prossima puntata: eliminate Le Signore della TV?

Pechino Express, tutte le anticipazioni sulla prossima puntata

Eccoci arrivati alle anticipazioni sulla prossima puntata di Pechino Express. La terza puntata è appena finita e siamo tutti curiosi di sapere cosa succederà nelle nuove puntate del programma di Costantino Della Gherardesca che – come ben sapete – ha portato i suoi concorrenti in Africa. Sarà eliminato qualcuno? Quali tragicomiche prove dovranno affrontare i nostri viaggiatori? E quali altre perle di trash ci regaleranno, ammesso che ci sia qualcosa di più divertente dei siparietti di Maria Teresa Ruta e della risata di Paola Caruso? Ne vedremo senza dubbio delle belle, soprattutto se pensate ai contenuti del filmato di anticipazioni lanciato a fine puntata. Veniamo subito al dunque.

Le anticipazioni su Pechino Express, il video di fine puntata

Nella prossima tappa alcune coppie andranno in Tanzania: “Sarà una corsa all’ultimo sangue”, ha annunciato Costantino Della Gherardesca. E ne vedremo davvero delle belle in effetti (magari un’altra divertente lite tra i Promessi Sposi): una corsa senza fiato porterà i nostri protagonisti in posti sconosciuti e tra persone tutte da scoprire. Nel filmato si vede chiaramente che ci saranno i primi crolli emotivi: Paola Caruso infatti urla qualcosa di non perfettamente comprensibile contro Tommaso Zorzi e si sente anche Patrizia Rossetti urlare di qualcuno non si sa per quale motivo. Non sappiamo ancora chi abbia vinto quest’edizione (durante qualche anno il nome è uscito fuori) ma non siamo sicuri che Le Signore della TV ce la potranno fare come oggi; anzi, essendo le più deboli forse dovranno fare le valigie.

Pechino Express, cos’è successo nella terza puntata

La terza puntata di Pechino Express non è stata priva di colpi di scena: Adriana Volpe e Marcello Cirillo sono rientrate in gara (per la “felicità” di Paola Caruso), hanno iniziato a giocare Sarah Balivo e Sara Ventura, e le coppie inoltre sono state mischiate. Siamo abituati a quasi tutto, è vero, ma Pechino Express riesce sempre ad attirare l’attenzione con i suoi protagonisti e suoi bellissimi paesaggi. Merito di Costantino Della Gherardesca e del suo team, ovviamente, che da anni ci propongono uno show divertente e a tratti istruttivo. Pronti per la prossima puntata? Le repliche di quelle già andate in onda potrete rivederle qui!