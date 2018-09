Replica Pechino Express: dove rivedere la prima puntata del programma

Pechino Express: ecco dove sarà possibile guardare la replica della prima puntata

La prima puntata della nuova edizione 2018 di Pechino Express è andata in onda su Rai Due giovedì 20 settembre. Un viaggio in Africa partendo dal Marocco, quello che dovranno affrontare i concorrenti viaggiatori del reality adventure condotto anche quest’anno da Costantino della Gherardesca. Ma per chi si fosse perso la prima puntata dove potrà riguardarla? La prima puntata per intero sarà subito disponibile dopo la messa in onda su Rai Replay e si potrà vedere in qualsiasi momento.

Pechino Express: il reality adventure di Rai Due

I viaggiatori di Pechino Express sono tutti molto conosciuti al pubblico italiano perché personaggi del mondo dello spettacolo. I concorrenti del reality adventure di Rai Due condotto da Costantino della Gherardesca dovranno affrontare il lungo viaggio in Africa senza soldi. Inoltre, essi potranno raggiungere le varie tappe del gioco chiedendo passaggi in auto e potranno anche chiedere un posto dove dormire e mangiare agli abitanti del posto per riposarsi e nutrirsi.

Pechino Express: cosa è successo nella prima puntata

Durante la prima puntata della nuova edizione di Pechino Express sono state presentate tutte le coppie che parteciperanno al lungo viaggio in Africa. Costantino della Gherardesca, il conduttore del reality adventure, ha spiegato ai viaggiatori tutte le regole e le novità della nuova stagione come quella della simbiosi, per cui due coppie dovranno aspettarsi lungo tutti i traguardi. La prima puntata di Pechino Express si svolge in Marocco: è da qui che le coppie iniziano la loro avventura. Alla fine della puntata grande sorpresa per i viaggiatori e sospiro di sollievo. Durante la prima puntata, infatti, non ci sarà nessuna coppia eliminata.