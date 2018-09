Pechino Express: nessun eliminato durante la prima puntata

Pechino Express prima puntata: nessuna eliminazione

Torna il grande reality adventure di Rai Due Pechino Express, in onda con la prima puntata giovedì 20 settembre. Il reality vede la tradizionale conduzione di Costantino della Gherardesca. Tanti i concorrenti del mondo dello spettacolo che si metteranno alla prova in un viaggio oltre i confini e senza nessun tipo di agio. Sarà l’Africa la meta dei viaggiatori di Pechino Express. Qui dovranno cercare passaggi e un posto dove dormire senza soldi in tasca per passare poi alla tappa successiva. Tanta la curiosità dei fan del reality adventure di Rai Due nel vedere i nuovi concorrenti in gioco. Curiosità anche nel sapere quale sarà la prima coppia eliminata.

Pechino Express: la prima coppia eliminata solo nella terza puntata

I viaggiatori di Pechino Express potranno stare tranquilli almeno per le prime due puntate del reality adventure. Il motivo? Come spiega Davide Maggio su Twitter, durante la prima puntata di Pechino Express non ci sarà alcuna eliminazione. Ma sorpresa: nemmeno durante la seconda. Proprio così. Le coppie dell’edizione 2018 del reality condotto da Costantino della Gherardesca e tutti gli affezionati fan di Pechino Express potranno dosare meglio l’ansia da eliminazione. La prima coppia eliminata dovrà abbandonare il viaggio in Africa solo nella terza puntata.

E' inutile che vi agitate. Tanto fino alla terza puntata non verrà eliminato nessuno da #PechinoExpress — Davide Maggio (@davidemaggio) September 20, 2018

Pechino Express: la curiosità è tutta su Paola Caruso

Tra i concorrenti del reality adventure di Rai Due, una delle più attese dal pubblico è Paola Caruso. Motivo? La ex bonas di Avanti un Altro ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, durante il viaggio e le riprese in Africa era incinta. La Caruso ha scoperto di essere in dolce attesa proprio mentre il reality adventure veniva registrato. Questo le ha anche causato diversi problemi.