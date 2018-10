Sarah Balivo fidanzata con Piero, la concorrente di Pechino Express è innamorata

Piero è il fidanzato di Sarah Balivo, vita privata alle stelle per la concorrente di Pechino Express

Lei è una delle nuove concorrenti di Pechino Express, fa coppia con Sara Ventura e nella vita è fidanzata con Piero: Sarah Balivo? Sì, esattamente: è proprio lei. La nuova partecipante dello show di Costantino Della Gherardesca ha il cuore impegnato! Abbiamo spulciato un po’ suo profilo e quello del suo compagno, e abbiamo notato che Sarah non è appassionata solo di scarpe: in una foto del 7 settembre appare felice su una barca proprio con Piero. E se le scarpe sono molto particolari e attirano l’attenzione dei suoi follower – non per niente è una designer – siamo sicuri che la sua storia d’amore con Piero, architetto di professione, non sarà da meno: ormai Sarah non è più solo la sorella della Balivo ma anche un personaggio dello spettacolo a tutti gli effetti che magari, chissà, riuscirà a farsi spazio in un bel programma TV.

Le foto di Sarah e Piero, fidanzati e innamorati su Instagram

Sarah e Piero non sono molto riservati, anzi appaiano in diverse foto felici su Instagram: in molte ad esempio entrambi appaiono felici al mare, nell’ultima a Favignana, nota isola dell’Arcipelago delle Egadi, e in qualche altra in Thailanda e in altre bellissime mete turistiche. Proprio a commento della foto scattata a Favignana Sarah scriveva a Piero “Se solo fosse sempre così!” aggiungendoci “pieribus [questo il nome di Piero su Instagram ndr] del mio cuore”. Nessuna crisi né tempesta all’orizzonte insomma: Sarah Balivo è fidanzatissima con Piero.

Il futuro di Sarah e Piero, una coppia affiatatissima

Potremmo continuare con tantissime altre foto ma il risultato non cambierebbe: Sarah e Piero sono innamoratissimi e lo si vede anche in pochissimi scatti. Non sappiamo cosa riserverà loro il futuro ma dai loro sorrisi crediamo (e speriamo) solo cose belle. Nell’attesa che i due magari si rendano protagonisti di qualche notizia indimenticabile, staremo a vedere con quali altre foto ci racconteranno la loro storia d’amore!