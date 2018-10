Pechino Express, scoppia la lite tra i Promessi Sposi: Riccardo geloso di Andrea

Riccardo e Roberta, i Promessi Sposi litigano a Pechino Express

Per tutta la puntata la lite l’abbiamo aspettata. O meglio: l’avevamo temuta dopo che le coppie erano state scombinate e Riccardo Di Pasquale era finito con Adriana Volpe mentre Andrea Montovoli con Roberta Giarrusso. Sì, avete letto bene: come da previsioni, le coppie formate all’inizio del gioco sono state mischiate. E se abbiamo sofferto nel vedere le mitiche Signore della TV allontanarsi non vedevamo l’ora di vedere come si sarebbero comportati i Promessi Sposi. I due sono molto legati l’uno all’altra e gli accoppiamenti fatti dalla produzione erano stati sicuramente ben ponderati: cos’avrebbe potuto dire in effetti Roberta del viaggetto del suo Roberto con l’avvenente Adriana Volpe? E cosa avrebbe potuto dire invece Riccardo? Ve lo diciamo noi.

La gelosia di Riccardo e la battutina di Roberta a fine puntata

Tutto è partito dall’arrivo in ritardo di Roberta a una tappa del gioco. Riccardo, che nel frattempo la stava aspettando, ha iniziato a borbottare fino a quando i due non hanno bisticciato e qualcuno ha iniziato a sospettare che lui avesse preso la palla al balzo per sfogare la sua gelosia. Roberta ovviamente non è stata a guardare e ha risposto a tono, punzecchiando Riccardo fino alla fine della puntata. Quando, arrivati alla meta, infatti Costantino Della Gherardesca le ha chiesto se fosse felice per la notte passata da Riccardo con la Volpe, Roberta ha risposto dicendo “Beh, ma io l’ho passata con Montovoli”. Risate a più non posso – potete ben immaginare – da parte di tutti con tanto di ghigno da parte di Riccardo. La replica potrete trovarla qui.

Pechino Express, anticipazioni sulla quarta puntata

Non sappiamo cosa ne sarà dei Promessi Sposi nella quarta puntata: è molto probabile che a uscire siano Le Signore della TV e non loro, ma non ci metteremmo la mano sul fuoco. I due infatti sono tra i più deboli di tutto il gruppo e rischiano non poco. Poco importa comunque: le loro emozioni le hanno vissute, e sono state anche belle forti. Se non dovessero uscire dite che assisteremo a qualche altro divertente screzio oppure decideranno di anticipare il loro matrimonio? Staremo a vedere.