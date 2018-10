Replica Pechino Express: dove rivedere la terza puntata

Pechino Express, dove guardare la replica della terza puntata

La terza puntata di Pechino Express è andata in onda il 4 ottobre 2010 su Rai Due ed è stata ricca di colpi di scena, a partire dall’ingresso della nuova coppia delle Sorelle Sarah Balivo e Sara Ventura fino ad arrivare al rischio di eliminazione per i Promessi Sposi e Le Signore della TV, passando per la vittoria delle Mannequin. La puntata è stata molto carina e ben raccontata: il cast di quest’anno è interessante (ma Costantino Della Gherardesca e il suo team su questo non hanno mai sbagliato in tutte le precedenti edizioni) e le location sono davvero belle; peccato che si trovi contro X Factor perché in caso contrario forse il programma avrebbe fatto più ascolti. Nonostante gli ascolti non stiano andando male sono lontani infatti i tempi in cui Pechino Express macinava numeri. Ma veniamo al dunque.

Replica Pechino Express, la terza puntata su tablet e smartphone con Rai Play

Per chi non avesse avuto modo di vedere la terza puntata del programma, con questo articolo non avrà di che preoccuparsi: vi diremo dove potrete rivederla gratuitamente e per fortuna potrete farlo facilmente (c’è una lite divertente che vi siete persi e che vi conviene recuperare). Prima permetteteci di ricordarvi però che in TV non è possibile vedere Pechino Express in replica: se vorrete farlo dovrete accontentarvi di uno smartphone e un tablet e scaricare Rai Play. Nessuna possibilità di rivederlo su nessun canale Rai insomma, e comunque non dovrebbe essere un problema: tutti avrete un tablet o uno smartphone e l’applicazione Rai Play è gratuita. Se invece non volete scaricare nulla andate direttamente su RayPlay.it e vedete lì la puntata. Tutto gratuito e sempre accessibile: cosa chiedere di più?

Cos’è successo nella terza puntata di Pechino Express

Vi ricordiamo che se nelle prime tre puntate il programma ha cercato di far giocare tutte le coppie (non per niente sono stati ripescati Adriana Volpe e Marcello Cirillo) a partire dalla quarta la competizione entrerà nel vivo: dalla prossima volta infatti ci saranno le eliminazioni e dovrete prepararvi a dire addio a uno dei vostri beniamini. E a ricordare le loro gesta ovviamente guardando le repliche di Pechino Express su RaiPlay.it. Buona visione!