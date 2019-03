Anticipazioni L’amore strappato seconda puntata: Arianna viene adottata

L’amore strappato, anticipazioni seconda puntata 7 aprile 2019

Il dolore di Rosa (Sabrina Ferilli) e Rocco (Enzo Decaro) diventerà insopportabile quando scopriranno che la loro figlia Arianna è stata adottata. Stando alle anticipazioni della seconda puntata de L’amore strappato, Rosa si impegnerà strenuamente per poter avere un contatto con sua figlia, che sembra proprio lontanissima da lei. I servizi sociali, per proteggere la bambina, hanno deciso di non permettere ai genitori di incontrarla per evitarle così altri shock o eventuali condizionamenti psicologici. Ma Rocco e Rosa sanno che è tutto un errore e che sono vittime di un caso che non sembra avere una via d’uscita.

Anticipazioni L’amore strappato secondo episodio: Rosa scopre dove si trova sua figlia

Rocco vorrà gettare la spugna quando scoprirà che sua figlia ha un’altra famiglia: sarà difficile per lui reggere il colpo. Dovrà fare i conti, inoltre, con le critiche efferate della gente, che lo dipingeranno come un mostro crudele. Una trama della seconda puntata di domenica 7 aprile, questa, tratta da una storia vera. Rosa continuerà a cercare sua figlia fino a quando non riuscirà a incontrare un personaggio che potrebbe rivelarle esattamente dove si trova Arianna. Riuscirà ad abbracciarla? E la bambina deciderà di tornare dalla mamma?

Trama L’amore strappato: Rocco viene scagionato?

Con le ultime anticipazioni de L’amore strappato, sappiamo bene come finirà questa storia. Prima di conoscere il finale, bisogna scoprire cosa succederà a Rocco nella seconda puntata de L’amore strappato: ci saranno dei risvolti inaspettati che potranno salvare l’uomo da ogni accusa. Rocco è innocente, ma sarà difficile per lui dimostrare che non si è mai macchiato di nessuna colpa. Volete recuperare la prima puntata? La replica de L’amore strappato vi permetterà di capire com’è cominciata questa nuova fiction di Canale 5!