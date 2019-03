Replica L’amore strappato prima puntata: dove rivedere la fiction

L’amore strappato, replica prima puntata: l’inizio della nuova fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro

La replica de L’amore strappato è utile per tutti coloro che si sono persi la prima puntata. Per fortuna, utilizzando le nuove tecnologie, è possibile recuperare qualsiasi fiction e programma televisivo. Se quindi avevate deciso di seguire L’amore strappato ma, per svariati ragioni, l’appuntamento davanti alla TV è saltato, non dovete preoccuparvi di nulla. Scoprirete dove rivedere la fiction con Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro protagonisti; due attori che sono riusciti a interpretare magistralmente le due vittime di un errore giudiziario che ha distrutto una famiglia.

L’amore strappato, prima puntata: dove vedere la replica di Mediaset?

Potete rivedere la prima puntata de L’amore strappato o sul sito ufficiale di Mediaset (MediasetPlay) oppure usando l’applicazione, dove è possibile trovare anche dei contenuti extra che vi permetteranno di approfondire la trama (tratta da una storia vera). Verrete così a conoscenza della battaglia di Rocco (Enzo Decaro) e Rosa (Sabrina Ferilli) per poter riabbracciare Arianna, la loro bambina, strappata da loro per colpa della malagiustizia. Una storia che è stata molto trattata dai giornali e che adesso è stata portata anche sul piccolo schermo con alcuni piccoli cambiamenti, che non cambiano assolutamente il senso e il fine della storia.

Anticipazioni L’amore strappato: il dolore di Rosa e Rocco e la vita stravolta di Arianna

Rosa cercherà in lungo e in largo la sua bambina e, con le anticipazioni della seconda puntata de L’amore strappato, scoprirete che un uomo le darà delle informazioni importanti. Sembrerà impossibile per Rosa risalire alla casa in cui si trova sua figlia. I suoi sforzi non saranno vani. Rocco invece verrà scagionato? Succederà qualcosa d’incredibile e potrebbe tornare a lottare per poter riavere sua figlia.