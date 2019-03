Anticipazioni Il silenzio dell’acqua terza puntata: Andrea disperato

Il silenzio dell’acqua anticipazioni terza puntata domenica 17 marzo 2019

Matteo (Riccardo Maria Manera) ha ucciso Laura (Caterina Biasiol)? Secondo le anticipazioni della terza puntata de Il silenzio dell’acqua, le indagini continueranno, ma Andrea (Giorgio Pasotti) sarà sempre più disperato: suo figlio potrebbe essere l’assassino e non potrà far nulla per salvarlo dalle accuse perché verrà estromesso dalle indagini. Sarà Paolo (Diego Ribon), l’ex fidanzato di Luisa (Ambra Angiolini) e suo superiore, a richiedere la sospensione di Andrea. Che non la prenderà per niente bene. Sarà infuriato non solo per questo, ma anche per le menzogne che gli aveva raccontato suo figlio sulla scomparsa di Laura. C’entra davvero qualcosa con la sua sparizione?

Cosa c’è tra Grazia e Don Carlo? Anticipazioni Il silenzio dell’acqua

Le anticipazioni di domenica 17 marzo de Il silenzio dell’acqua ci rivelano anche che cominceranno a esserci dei sospetti su Don Carlo (Fausto Sciarappa): verrà ritrovato un video-messaggio di Laura legato proprio al sacerdote. Matteo, che continua a essere libero, cercherà di indagare sul rapporto fra Don Carlo e Grazia (Caterina Biaisiol) e probabilmente c’entrano qualcosa entrambi con la scomparsa di Laura. L’attore Giorgio Pasotti ha rivelato che sarà molto difficile scoprire chi è l’assassino, ma ci sono comunque degli indizi importanti lasciati puntata dopo puntata.

Nuovi segreti a Il silenzio dell’acqua: anticipazioni 7 marzo

Indubbiamente Matteo e Laura hanno un segreto che non è ancora emerso. Cosa hanno nascosto davvero, oltre alla gravidanza della ragazza? Si scoprirà che Franco (Maria Sgueglia) e Anna (Valentina D’Agostino) hanno una relazione e probabilmente la donna avrebbe incontrato Laura poco prima della sua scomparsa. Nico (Giordano De Plano) darà un prezioso contributo alle indagini, permettendo ad Andrea e Luisa di far chiarezza su quello che fa Franco. Se non volete perdervi proprio nulla, non vi resta che vedere tutte le repliche de Il silenzio dell’acqua!