Replica Il silenzio dell’acqua seconda puntata: dove rivedere la fiction

Il silenzio dell’acqua, replica seconda puntata di domenica 9 marzo 2019

Le indagini proseguono e, con la replica della seconda puntata de Il silenzio dell’acqua, capirete chi potrebbero essere i possibili indiziati per la scomparsa di Laura (Caterina Biaisol). Il mistero si infittisce e anche Don Carlo (Fausto Sciarappa) non sta raccontando tutta la verità: ha avuto un rapporto molto stretto con Laura che, qualora dovesse venire a galla, darà una nuova direzione alle indagini. Luisa (Ambra Angiolini) continua a combattere coi fantasmi del suo passato, ma comunque non si fa deconcentrare: deve assolutamente scoprire chi ha assassinato la ragazza e si impegnerà maggiormente soprattutto quando scoprirà che il suo ex fidanzato la raggiungerà…

Seconda puntata Il silenzio dell’acqua: ecco dove vedere la replica della fiction di Canale 5

Dove rivedere la seconda puntata? Sul sito Mediaset Play troverete tutte le puntate andate in onda finora; se invece preferite seguire questa fiction su tablet o cellulare, è certamente più comodo vedere gli episodi attraverso l’app di Mediaset. Con la seconda puntata, riuscirete a farvi un’idea su chi potrebbe essere il colpevole, anche se l’attore Giorgio Pasotti ha fatto delle confessioni che vi faranno capire altro. Matteo potrebbe quindi essere molto presto scagionato, ma anche lui ha un grande segreto che deve ancora essere svelato… e non c’entra nulla con la gravidanza di Laura.

Anticipazioni Il silenzio dell’acqua: chi è il colpevole?

Dopo avervi parlato delle repliche de Il silenzio dell’acqua, passiamo alle anticipazioni della terza puntata: il superiore ed ex compagno di Luisa farà un torto ad Andrea (che sarà sempre più disperato!) e Don Carlo potrebbe finire nei guai per un video-messaggio. Cos’altro dobbiamo aspettarci da questa fiction? Finirà con un lieto fine? E come si evolverà il rapporto fra Andrea e Luisa?