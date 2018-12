Anticipazioni Il Segreto: Emilia e Alfonso torneranno a Puente Viejo?

Il Segreto anticipazioni: Emilia e Alfonso lasciano Puente Viejo e raggiungono la Francia

I telespettatori che seguono le puntate de Il Segreto, hanno in questi giorni dovuto salutare due personaggi chiave. Stiamo parlando di Emilia e Alfonso, i quali hanno lasciato Puente Viejo. Sin dal primo episodio, la coppia Castaneda si è fatta amara dal pubblico di Canale 5. Molti sono convinti che la trama della soap senza di loro potrebbe non essere la stessa e altri intanto si stanno già chiedendo se Emilia e Alfonso torneranno mai a Puente Viejo. I due innamorati sono stati costretti a salutare tutti i loro cari, in quanto risultano i principali indagati dell’omicidio di Pérez De Ayala. Insieme sono riusciti a mettere fine alla vita di colui che ha fatto loro molto male. Dunque, dopo aver compiuto la loro vendetta, si allontanano da quel piccolo paesino che li ha fatti innamorare. Ed ecco che ora salgono sul treno diretto in Francia, dove Alfonso potrà cercare di recuperare la vista. Il Castaneda ha smesso di vedere a causa delle torture subite dal generale.

Anticipazione Il Segreto: Emilia e Alfonso vengono rapiti in Francia

Alfonso ed Emilia raggiungono la Francia e qui si rifanno una nuova vita. Non sappiamo se il Castaneda è riuscito a ritrovare la vista, ma dalle anticipazioni spagnole sappiamo che attualmente sono molto vicini a Puente Viejo. Nel corso delle ultime puntate in onda in Spagna, Maria scopre che i suoi genitori sono stati rapiti in Francia. La giovane Castaneda riceve diverse lettere di riscatto, ma non riesce a comprendere chi sia dietro. La figlia di Emilia sospetta che dietro questo rapimento ci sia proprio Fernando Mesia, con cui sta vivendo nella Casona. Il figlio di Olmo potrebbe aver deciso di prendere il controllo delle scelte di Maria proprio attraverso il rapimento di Emilia e Alfonso. Ricordiamo che la figlia di Raimundo, durante la partenza con il Castaneda, confessò a quest’ultimo di essere incinta. Dunque, i due potrebbero tornare con un bambino.

Anticipazioni Il Segreto: Emilia e Alfonso potrebbero tornare presto a Puente Viejo

Maria, però, deve cercare di fidarsi di Fernando, che sembra essere l’unica persona che può davvero aiutarla. Il Mesia nega qualsiasi suo coinvolgimento nel rapimento e, intanto, scopre che Maria gli ha mentito. La giovane Castaneda torna a Puente Viejo rivelando che Esperanza e Beltran sono morti. Non solo, racconta anche che il suo matrimonio con Gonzalo non procede bene, tanto che quest’ultimo lascia dopo pochissimo tempo Puente Viejo. Fernando scopre che, in realtà, i due bambini potrebbero non essere morti. Dunque, potrebbe anche non essere vera la crisi coniugale tra Maria e Gonzalo. Nel frattempo, sembra proprio si stia aprendo una strada di ritorno per Emilia e Alfonso.